Campagna: «Sono stata violentata», donna accusa ex fidanzato

È stata aperta un’indagine preliminare dopo la denuncia di una donna, presentata presso la Compagnia dei Carabinieri, che ha accusato il suo ex fidanzato di violenza sessuale. I fatti risalirebbero a circa dieci giorni fa.

La donna ha riferito di aver subito una violenza sessuale dal suo ex partner, spiegando che l’episodio si è verificato dopo la fine della loro relazione, la quale durava da circa tre anni. La presunta vittima si è presentata in caserma accompagnata dai suoi familiari.

Le indagini in corso

L’obiettivo degli inquirenti, guidati da un magistrato della Procura della Repubblica, è di chiarire se si sia trattato di un’aggressione volontaria o di un gesto “semplice” fra ex partner. Il procuratore ha già avviato gli accertamenti preliminari, sebbene ci siano ancora “poche risultanze” in questa fase iniziale.

Le indagini sono complesse e si cerca di non trascurare alcun dettaglio, per verificare la fondatezza del racconto della donna. Al momento, la vicenda non presenta elementi per un “abuso grave” o un “gesto volontario”, ma questo non esclude che le indagini possano prendere una piega diversa. L’ex fidanzato, a seguito della denuncia, è stato convocato in caserma per essere ascoltato e per essere messo a conoscenza della situazione.

Dettagli e approfondimenti sulla vicenda

La donna ha dichiarato ai Carabinieri che il rapporto sessuale non è stato consensuale e che si è svolto circa dieci giorni fa.

Per accertare l’accaduto, la donna è stata sottoposta a una visita ginecologica. La vicenda, che si è verificata in un comune del Vallo di Diano, è attualmente in fase di ricostruzione. Gli inquirenti stanno valutando attentamente le prove fornite dalla denunciante e gli eventuali riscontri medico-legali. L’ex fidanzato è stato già denunciato, e gli inquirenti stanno lavorando per avere un quadro chiaro e preciso della situazione, che resta avvolta nel riserbo.

Il caso è nelle mani dei Carabinieri della Compagnia locale.