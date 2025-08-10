Campagna, rissa in centro: due i feriti

Sarebbero due le persone ferite nel corso di una rissa probabilmente scoppiata per futili motivi che questo pomeriggio si è registrata in pieno centro cittadino a Campagna.

I fatti

Due persone, una a quanto pare con ferite da arma da taglio, se le sarebbero date di santa ragione per motivi ancora al vaglio degli inquirenti.

Le parole grosse e poi calci e pugni e quando la lite è degenerata con il ferimento da arma da taglio di uno dei due, si è verificato un fuggi fuggi generale da parte di tanta gente che era accorsa a Campagna per assistere alla manifestazione ‘a Chiena.

I due feriti un giovane accoltellato e l’altro, un 59enne, caduto dalle scale nel tentativo di fuggire, sarebbero stati entrambi soccorsi dai sanitari del Vopi e condotti presso l’ospedale di Eboli per le necessarie cure del caso.

Indagini in corso

Sul posto per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti i carabinieri della locale stazione.

La notizia ha lasciato incredibili e stupefatti i partecipanti all’evento che da sempre attira e calamita l’attenzione di migliaia di persone e che è sempre organizzato tenendo nel conto sicurezza e ordine pubblico.