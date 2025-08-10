Cronaca

Campagna, rissa in centro: due i feriti

Durante la lite spunta anche un coltello. Indagini in corso

Silvana Scocozza

10 Agosto 2025

Carabinieri

Sarebbero due le persone ferite nel corso di una rissa probabilmente scoppiata per futili motivi che questo pomeriggio si è registrata in pieno centro cittadino a Campagna.

I fatti

Due persone, una a quanto pare con ferite da arma da taglio, se le sarebbero date di santa ragione per motivi ancora al vaglio degli inquirenti.

Le parole grosse e poi calci e pugni e quando la lite è degenerata con il ferimento da arma da taglio di uno dei due, si è verificato un fuggi fuggi generale da parte di tanta gente che era accorsa a Campagna per assistere alla manifestazione ‘a Chiena.

I due feriti un giovane accoltellato e l’altro, un 59enne, caduto dalle scale nel tentativo di fuggire, sarebbero stati entrambi soccorsi dai sanitari del Vopi e condotti presso l’ospedale di Eboli per le necessarie cure del caso.

Indagini in corso

Sul posto per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti i carabinieri della locale stazione.

La notizia ha lasciato incredibili e stupefatti i partecipanti all’evento che da sempre attira e calamita l’attenzione di migliaia di persone e che è sempre organizzato tenendo nel conto sicurezza e ordine pubblico.

Iscriviti al canale WhatsApp

Resta sempre aggiornato, iscriviti al canale WhatsApp di InfoCilento

Clicca qui

Potrebbe interessarti anche

Vasto incendio a Centola: interessati dieci ettari di macchia mediterranea

Prosegue l’emergenza incendi su tutto il territorio cilentano

Maria Emilia Cobucci

10/08/2025

Eboli, buon compleanno a nonna Annarella. “Sono del ‘22 facitev i cunt”

Circondata dai suoi familiari nonna Anna Paradiso ha spento 103 candeline

Silvana Scocozza

10/08/2025

Eboli, chiesa San Donato

Eboli: ritorna la Festa di San Donato tra fede, tradizione e comunità

L'appuntamento è per domani a partire dalle ore 6.00

Silvana Scocozza

09/08/2025

Agropoli, “Proteggi te stesso dalle truffe”: questa mattina l’incontro Forze dell’ordine-cittadini, ecco il vademecum

Le vittime preferite dei malfattori sono spesso le persone più fragili, ecco un vademecum per proteggersi dalle truffe

Raffaella Giaccio

09/08/2025

Centenario Ebolitano
Ladro

Castellabate, sventato furto in località San Leo: ladri messi in fuga da residente

Gli stessi, hanno prima parcheggiato l’auto nei paraggi e successivamente, indossando i passamontagna, si sono avvicinati al cancello e alle vetture di una casa diventata il bersaglio da svaligiare

Manuel Chiariello

09/08/2025

Policastro Bussentino, incidente

Incidente a Policastro Bussentino, due le auto coinvolte: ferita una donna

Due le autovetture rimaste coinvolte nello scontro: una Bmw, modelli X2, con alla guida un 60enne del napoletano e una Suzuki, modello SX4, con a bordo una 50enne del posto

Maria Emilia Cobucci

09/08/2025

Eboli, incendio

Eboli: vasto incendio lungo la SP 30 in località Femmina Morta

La coltre di fumo intenso e le fiamme hanno reso difficile il transito veicolare

Silvana Scocozza

09/08/2025

Spiaggia Ascea

Ascea, sequestro di attrezzature balneari: intervento congiunto di Capitaneria e Polizia Locale

Le attrezzature erano utilizzate da due strutture balneari prive di autorizzazione comunale e collocate su area demaniale marittima

Chiara Esposito

09/08/2025

Furto

Marina di Casal Velino, doppio furto nella notte: rubata anche una Fiat Panda

Notte movimentata a Marina di Casal Velino, dove si sono registrati due episodi di furto a breve distanza l’uno dall’altro

Chiara Esposito

09/08/2025

Grave incidente sul lavoro a Cicerale: Operaio ferito e trasferito al Cardarelli

Un operaio di 45 anni ha riportato gravi ustioni in un'esplosione in una fabbrica di vernic. Trasportato in elisoccorso a Napoli

Ernesto Rocco

08/08/2025

Eboli, incidente stradale sulla SS18

Scontro auto - moto a Santa Cecilia

Silvana Scocozza

08/08/2025

Torna alla home
Convergenze
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image
Ad image
Forlenza