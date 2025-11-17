Campagna: morto in un incidente sulla A2, lutto per la morte di Sabato Mele

La notizia della tragica scomparsa di Sabato Mele, 45 anni, ha gettato nello sconforto e nell’incredulità la comunità di Pontecagnano Faiano. L’uomo, originario di Giffoni Valle Piana ma residente e noto nella cittadina per la sua attività, è la vittima dell’incidente stradale avvenuto ieri mattina lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, in prossimità dell’uscita di Campagna.

La dinamica del tragico schianto sull’A2

Secondo le prime ricostruzioni del fatto di cronaca, Sabato Mele stava percorrendo la corsia sud dell’autostrada a bordo della sua motocicletta quando, per cause ancora in fase di accertamento, è finito contro un camion che viaggiava nella stessa direzione.

L’impatto, descritto come violentissimo, ha disarcionato Mele sull’asfalto, lasciandolo gravemente ferito. Gli automobilisti che hanno assistito alla scena hanno immediatamente allertato i soccorsi. Il 118 è intervenuto tempestivamente, trasportando il motociclista in codice rosso all’ospedale di Eboli.

Nonostante il ricovero e i disperati tentativi di rianimazione, a causa di un arresto cardiaco sopraggiunto, Sabato Mele è deceduto nel pomeriggio di ieri.

L’inchiesta e gli accertamenti in corso

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia stradale della sottosezione di Eboli, coordinati dall’ispettore Cosimo Di Cicco, per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente mortale. Al momento, le cause esatte dello scontro tra la motocicletta e il mezzo pesante non sono state ancora chiarite.

Gli investigatori dovranno accertare la velocità sia della moto che del camion al momento dell’impatto. Intanto, la motocicletta e il camion coinvolti sono stati posti sotto sequestro su disposizione della polizia stradale, che ha informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Salerno.

La salma di Sabato Mele è stata sottoposta a un esame esterno presso l’obitorio dell’ospedale di Eboli ed è stata successivamente liberata, su disposizione del magistrato. Domani si terranno le esequie presso la Chiesa dell’Immacolata Concezione di Pontecagnano (ore 10:00).

Il dolore della comunità

Ora, l’attenzione si sposta sul profondo dolore che ha colpito Pontecagnano Faiano. Familiari e amici sono rimasti increduli e profondamente addolorati per la perdita di Sabato Mele, ricordato come un volto noto e un professionista stimato nel suo settore. La comunità si stringe attorno ai suoi cari in queste ore difficili. Tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore.