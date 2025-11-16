Incidente in A2 nei pressi di Campagna: muore motociclista

L’uomo si è scontrato per cause da accertare contro un camion, trasferito in ospedale è morto alcune ore dopo

A cura di Redazione Infocilento
Ospedale

Un gravissimo incidente stradale si è consumato nella tarda mattinata di oggi, domenica 16 novembre, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, in prossimità dello svincolo di Campagna. La vittima, S.M., è un motociclista di Giffoni Valle Piana, 45 anni, che è purtroppo deceduto nel pomeriggio in ospedale a seguito delle ferite riportate.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, il centauro sarebbe rimasto coinvolto in un violento scontro con un mezzo pesante, un camion, per cause che sono ancora in fase di accertamento. L’impatto è stato fatale, e le condizioni del motociclista sono apparse immediatamente disperate ai primi soccorritori.

Prontamente intervenuti sul posto, i sanitari del 118 hanno stabilizzato il ferito e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di Eboli. Nonostante la corsa contro il tempo e i massimi sforzi compiuti dall’équipe medica per rianimarlo e salvargli la vita, l’uomo ha cessato di vivere poche ore dopo il ricovero.

Indagini sulla dinamica

Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Stradale che hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro. Presenti anche le squadre di Anas per la gestione della viabilità e il ripristino della sicurezza del tratto autostradale coinvolto.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Stio Municipio

Sostenibilità ambientale: Stio si candida a diventare Comune Virtuoso 2025

Stio tra gli 89 comuni approdati alla fase finale del Premio che…

Eccellenza: la Battipagliese stana il Santa Maria con un 2-0

A decidere l’incontro sono le reti di Ripa e Onesto nel primo…

Cardile, anziana cade in casa: i Vigili del Fuoco la salvano calandola dal balcone

I caschi rossi tramite una manovra in corda, hanno imbracato la malcapitata…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79