Campagna e Valva, sciolti i Consigli comunali: nominati i Commissari prefettizi

Il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha adottato due distinti provvedimenti riguardanti i Comuni di Campagna e Valva, a seguito delle rispettive situazioni amministrative venutesi a creare nelle ultime settimane.

A Campagna nominata la dott.ssa Stella Fracassi

Nel comune di Campagna, le dimissioni contestuali e ritualmente presentate dalla maggioranza dei consiglieri comunali hanno determinato la sospensione del Consiglio comunale. Il Prefetto ha quindi proposto lo scioglimento dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. b) n. 3 del Testo Unico degli Enti Locali. Per garantire la continuità amministrativa, è stata nominata Commissario prefettizio la Viceprefetto dott.ssa Stella Fracassi, alla quale è stata affidata la gestione provvisoria dell’Ente.

A Valva nominato il dott. Francesco Prencipe

Analoga misura è stata adottata per il comune di Valva, dove il sindaco aveva presentato le proprie dimissioni, divenute irrevocabili trascorsi i venti giorni previsti dalla normativa. Anche in questo caso il Prefetto Esposito ha disposto la sospensione del Consiglio comunale, proponendone lo scioglimento ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. b) n. 2 del T.U.E.L. Per la gestione temporanea dell’amministrazione è stato nominato Commissario prefettizio il dott. Francesco Prencipe, dirigente del Ministero dell’Interno in quiescenza.