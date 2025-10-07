Campagna: è Giacomo Magliano il nuovo assessore all’urbanistica e demanio

Si delineano nuovi scenari politici nell’amministrazione comunale di Campagna

A cura di Silvana Scocozza
Giacomo Magliano

Nuovi scenari politici si disegnano nell’amministrazione comunale di Campagna e nella giornata di ieri è stata formalizzata con decreto sindacale la nomina ad Assessore della Città di Campagna con deleghe: Urbanistica, Demanio, Politiche Finanziarie e Rapporti con il Consiglio Comunale per Giacomo Magliano.

La nomina: le prime dichiarazioni

Un impegno importante al servizio della comunità quelli che assume Magliano, che all’attivo ha già una lunga esperienza amministrativa. «Ringrazio il Sindaco Biagio Luongo per questa nomina che mi onora profondamente e tutte le persone che in queste ore, mi hanno espresso la loro stima e rinnovato la loro fiducia. Spero di essere all’altezza, nei fatti, del ruolo che mi è stato attribuito anche se non sarà facile. Mi accingo ad affrontare l’incarico con grande entusiasmo», dice Giacomo Magliano anche molto emozionato.

«Metterò il mio impegno a disposizione della nostra città con spirito di servizio ed abnegazione, come sempre fatto. Ringrazio il mio gruppo consiliare “Intesa per Campagna” per aver creduto nella mia persona. Faccio, infine, gli auguri di buon lavoro a tutta la Giunta Comunale e al neo assessore Virginia Luongo». Uomini e donne a lavoro, dunque, per continuare a svolgere l’azione amministrativa al servizio della comunità e accanto al Sindaco di Campagna Biagio Luongo.

