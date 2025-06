Campagna: Comune in campo contro il randagismo

Il sindaco di Campagna, Biagio Luongo, ha firmato un’ordinanza per la gestione dei cani vaganti in modo da contenere il fenomeno del randagismo e prevenire possibili situazioni di pericolo derivanti dal formarsi di branchi di cani. L’Ente ha attivato, pertanto, un programma di cattura, sterilizzazione, identificazione con microchip e reimmissione controllata dei cani randagi sul territorio comunale, in collaborazione con ASL e associazioni.

Il provvedimento

I cani vaganti sul territorio comunale dovranno essere segnalati al Comando Polizia Municipale del Comune di Campagna che avrà cura di contattare l’ASL competente che provvederà alla cattura per il tramite la propria ditta di accalappiamento. La cattura dei cani privi di proprietario dovrà essere finalizzata esclusivamente alle attività di identificazione, sterilizzazione o castrazione chirurgica e successiva remissione sul territorio di provenienza.

I cani sterilizzati dopo il necessario periodo di degenza e dopo che il Servizio Veterinario abbia accertato l’assenza di malattie infettive a carico del cane, quando gli esiti ematici confermino lo stato di buona salute sono reimmessi in libertà nel territorio comunale di prelevamento o, qualora esclusi dal piano di reimmissione, condotti presso il canile convenzionato con l’Ente oppure affidati a chi ne faccia richiesta a condizione che: non siano cani morsicatori e siano ben integrati con il contesto sociale; non siano stati segnalati quali autori i di molestie, siano clinicamente sani; siano in grado di sopravvivere per strada, significando che è vietata lareimmissione sul territorio dei cuccioli; abbiano ottenuto l’applicazione del richiesto microchip a nome del Comune.