Assalto al negozio di frutta e verdura a Quadrivio di Campagna: la denuncia di un commerciante

Nel pomeriggio di ieri, la frazione di Quadrivio di Campagna è stata teatro di una rapina che ha coinvolto un negozio di frutta e verdura. Intorno alle 15:30, due individui, con i volti parzialmente coperti, hanno fatto irruzione nell’esercizio commerciale situato di fronte alla chiesa. L’obiettivo era l’incasso, ma la resistenza del titolare ha scatenato la violenza dei malviventi.

La reazione del commerciante e l’accoltellamento

Alla ferma opposizione del commerciante, uno dei rapinatori ha estratto un coltello, colpendo l’uomo all’addome. Fortunatamente, la lama ha provocato solo una ferita superficiale, “di striscio”. Dopo il colpo, i rapinatori si sono dati alla fuga con il denaro.

Intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine

L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti, attirati dalle urla provenienti dal negozio. In pochi minuti, sul posto sono giunti i sanitari del 118 e una pattuglia dei Carabinieri di Campagna, coordinati dal capitano Greta Gentili e dal maresciallo Fabio Pignatiello. Il ferito è stato immediatamente trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Eboli, scortato da una gazzella dei Carabinieri per accelerare i tempi.

I primi esami medici, coordinati dal dottor Giovanni Cammarano, hanno confermato che la situazione non era grave come inizialmente temuto: la coltellata aveva solo tranciato i vestiti. L’uomo è stato sottoposto a tutti gli accertamenti necessari e, fortunatamente, non è in pericolo di vita. L’allarme è rientrato nel giro di un’ora, rassicurando familiari e conoscenti accorsi in ospedale.

Le indagini per risalire ai responsabili

Nel frattempo, è scattata la caccia ai rapinatori. I militari dell’Arma hanno immediatamente avviato le indagini, raccogliendo la testimonianza della vittima e cercando riscontri utili nella zona. Una prima descrizione sommaria dei due malviventi è già stata fornita e potrebbe rivelarsi determinante. Un ruolo cruciale nelle indagini sarà rivestito dalle telecamere di videosorveglianza presenti lungo la strada principale di Quadrivio, che potrebbero aver ripreso i rapinatori durante la fuga.