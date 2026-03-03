Cronaca

Campagna, bomba carta fatta esplodere al Quadrivio: nel mirino la filiale Bper, ATM fuori uso

Ennesimo colpo in banca, i ladri sono riusciti a portare via denaro contenuto nell'ATM. Ancora in fase di quantificazione il bottino

Antonio Elia
Campagna furto banca

Paura nella notte al Quadrivio di Campagna, dove una bomba carta è stata fatta esplodere davanti alla filiale della BPER Banca. L’esplosione ha provocato ingenti danni all’ATM, che risulta completamente fuori uso, e ha svegliato i residenti della zona, allarmati dal forte boato.

La dinamica dell’assalto alla banca

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero agito utilizzando la cosiddetta “tecnica della marmotta”, un metodo criminale che consiste nell’introdurre un ordigno artigianale nello sportello automatico per farlo saltare e impossessarsi del denaro contenuto all’interno. Dopo l’esplosione, i responsabili si sarebbero dati rapidamente alla fuga.

Non è ancora chiaro se al momento dell’assalto fosse attivo un sistema di vigilanza o se l’area fosse priva di controllo diretto. Gli inquirenti stanno verificando la presenza di telecamere di sorveglianza nella zona per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e identificare i responsabili.

Il bottino

Secondo le prime indiscrezioni, i ladri sarebbero riusciti a portare via il denaro contenuto nell’ATM, ma l’ammontare del bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per mettere in sicurezza l’area.

L’episodio riaccende l’attenzione sui colpi agli sportelli automatici, una tecnica che continua a essere utilizzata in diverse zone, causando danni economici e preoccupazione tra i cittadini. Le indagini sono in corso.

