Campagna, 75enne colpito di striscio da un treno

Un uomo di 75 anni, residente a Campagna, è stato ritrovato ieri mattina gravemente ferito e in stato di incoscienza lungo i binari della linea ferroviaria tra Campagna e Contursi Terme.

L’allarme e i soccorsi

L’allarme è scattato lungo la tratta Battipaglia–Taranto, dove l’anziano è stato soccorso dai sanitari del 118. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe allontanato da casa alcune ore prima, incamminandosi lungo i binari ferroviari.

A ferirlo sarebbe stato un treno di passaggio che lo ha travolto di striscio, provocandogli seri traumi. Trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Oliveto Citra, diretto dal primario Francesco Cembalo, l’uomo è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici.

Le conseguenze

La TAC ha evidenziato gravi traumi al torace e ai polmoni, rendendo necessario il trasferimento all’ospedale “Ruggi” di Salerno. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione, diretto dal dottor Luigi Pandolfo.

Sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.