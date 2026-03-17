Camerota, limitazioni alla circolazione sulla strada del Mingardo: ecco orari e percorsi alternativi

Nuovi disagi riguarderanno gli automobilisti del Basso Cilento e del Golfo di Policastro. A partire dalla giornata di ieri, lunedì 16 Marzo, la strada provinciale 562 del Mingardo sarà infatti interessata da importanti limitazioni al traffico veicolare nel tratto ricadente nel comune di Camerota.

I dettagli

Più precisamente nel tratto compreso tra il km 5+400 e il km 6+200 è stata istituita una limitazione al traffico automobilistico per consentire la realizzazione del consolidamento del costone roccioso che sovrasta l’arteria. Le modalità di gestione del traffico prevedono una chiusura totale della strada dalle ore 8:30 alle ore 14 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00. In queste determinate ore della giornata l’importante arteria sarà completamente chiusa al traffico veicolare per consentire lo svolgimento dei lavori in totale sicurezza.

Invece dalle ore 19:00 alle ore 8:39 e dalle ore 14:00 alle ore 15:00 è stato istituito il senso unico alternato, regolato quest’ultimo da impianto semaforico o movieri. Una modifica alla circolazione che dovrebbe rimanere in vigore per circa due settimane e terminare dunque a ridosso delle festività Pasquali.

Arteria fondamentale

La strada del Mingardo rappresenta un’arteria fondamentale per il comune di Camerota e quelli limitrofi, essendo l’unica strada che collega la frazione costiera di Marina di Camerota alla vicino Palinuro e alla strada statale 18 “Cilentana”.