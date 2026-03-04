Attualità

Camerota, fognatura Mingardo: Consac incontra i balneari

Un’opera attesa da anni dagli imprenditori che, nel tempo, hanno sostenuto notevoli sacrifici per lo smaltimento delle acque reflue

Chiara Esposito

Proseguono spediti i lavori per la nuova condotta fognaria in località Mingardo, a Camerota. Nella giornata di ieri, presso l’Ufficio del Turismo, si è tenuto un importante incontro tra l’Amministrazione comunale, la società Consac e i titolari degli stabilimenti balneari interessati.

Le parole del sindaco Mario Salvatore Scarpitta

Il sindaco, Mario Salvatore Scarpitta, ha sottolineato il valore strategico dell’intervento in un’area come quella del Mingardo, caratterizzata da un’elevata sensibilità ambientale. Un’opera attesa da anni dagli imprenditori che, nel tempo, hanno sostenuto notevoli sacrifici per lo smaltimento delle acque reflue. “I lavori procedono in maniera rapida e puntuale, con l’obiettivo di completare la prima fase prima di Pasqua. La strada del Mingardo è un’arteria molto trafficata e, inevitabilmente, dovranno poi interrompersi per riprendere nei mesi invernali. Il progetto va avanti: molti allacci saranno pronti già per questa estate”, ha dichiarato Scarpitta.

Il commento del presidente Consac Gennaro Maione

Per Consac era presente il presidente Gennaro Maione, accompagnato da una squadra di tecnici che, già da questa settimana, incontreranno sul posto gli operatori per definire gli ultimi dettagli. Maione si è detto soddisfatto, definendo l’intervento “un’opera essenziale non solo per l’area in cui verrà realizzata, vero biglietto da visita di Camerota, ma anche per tutte le utenze che verranno servite”.

Camerota: Giovanni Saturno nuovo vicesindaco, confermata la rotazione prevista dal programma Terradamare

Ha poi aggiunto: “Quella di oggi è una riunione tecnico-operativa per agevolare gli allacci alla nuova rete. Contiamo di ultimare gran parte dei lavori prima dell’estate: probabilmente non si riuscirà a completare tutto per ragioni oggettive di tempo, considerando anche gli interventi che l’amministrazione sta eseguendo sul costone, ma la maggior parte dell’area del Mingardo sarà comunque servita”.

