Camerota: Comune punta alla riqualificazione del lungomare

La Giunta comunale di Camerota, guidata dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica economica relativa ai lavori di adeguamento e riqualificazione del Lungomare di Marina di Camerota che prevede una spesa complessiva di € 2.600.000,00.

Un intervento importante

L’amministrazione ritiene la riqualificazione del lungomare di Marina di Camerota di fondamentale importanza, sia per assicurare un livello adeguato di decoro urbano, sia per il ruolo strategico che svolge per l’attrattività turistica della frazione, rappresentando il turismo il pilastro principale dell’economia del territorio comunale.

Tre anni fa il progetto era stato candidato a finanziamento per attingere ai fondi del Bando di “Rigenerazione Urbana” del Ministero dell’interno, insieme ai comuni di Santa Marina, Torre Orsaia e San Giovanni a Piro; l’iniziativa però non risultava in posizione utile in graduatoria. Il Comune di conseguenza intende ora realizzare comunque l’intervento mediante finanziamento con mutuo da accendere presso la Cassa DD.PP.