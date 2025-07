Cambio al vertice della Stazione Carabinieri di Acquavella: il luogotenente Salvatore Sergi è il nuovo comandante

Il luogotenente Salvatore Sergi è stato ufficialmente nominato nuovo comandante della Stazione Carabinieri di Acquavella. Subentra al maresciallo Liborio Manno, che lascia il servizio attivo per il pensionamento dopo anni di impegno sul territorio.

La carriera

Con una carriera consolidata nell’Arma dei Carabinieri, il luogotenente Sergi, 56 anni, originario della Puglia, porta con sé un bagaglio di esperienza maturato in oltre vent’anni di servizio in comando di stazione. Prima di approdare ad Acquavella, ha guidato per cinque anni la Stazione di Pollica, mentre in precedenza ha ricoperto per ben nove anni il ruolo di comandante della Stazione di Vallo della Lucania, e ancor prima ha prestato servizio a Piaggine. Durante il suo lungo periodo a Vallo della Lucania, Sergi è stato protagonista di numerose operazioni di polizia giudiziaria che hanno rafforzato il controllo del territorio e la tutela della legalità.

Tra i momenti significativi del suo incarico si ricorda anche l’accoglienza del primo comandante donna della storia della Compagnia Carabinieri di Vallo della Lucania, il tenente Annarita D’Ambrosio. La nomina del luogotenente Sergi rappresenta un segnale di continuità e competenza per la comunità di Acquavella. La sua conoscenza capillare del territorio cilentano e l’esperienza maturata in contesti simili lo pongono in posizione privilegiata per affrontare le sfide del nuovo incarico.