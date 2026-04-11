Calcio, la Gelbison sogna i playoff: super derby Santa Maria-Ebolitana

Dopo le festività pasquali è tempo di tornare in campo per il calcio dilettantistico del territorio con una stagione che è entrata definitivamente nella sua fase calda e decisiva, dove ogni partita può cambiare le sorti di un intero anno.

Le sfide in serie D

In Serie D, la Gelbison fa visita alla SanCataldese con la speranza vivissima di agguantare i playoff, lontani una sola lunghezza. Una sfida a distanza con la Nuova Igea Virtus impegnata, invece, contro la Vibonese tra le mura amiche. Una rincorsa incredibile quella dei ragazzi di mister Agovino che ora potrebbe essere premiata proprio con un piazzamento d’alta classifica che sembrava impossibile soltanto fino a qualche mese fa. Da non sottovalutare, però, la determinazione dei siciliani coinvolti nella lotta salvezza. I rossoblù giungono al match forti di tre vittorie consecutive, benzina pura per il rush finale di stagione.

Le sfide in Eccellenza

In Eccellenza la sfida per il titolo s’intreccia con quella per non retrocedere. Al “Carrano” c’è il derby tra Polisportiva Santa Maria ed Ebolitana. Gli eburini guidano il girone con un +3 sull’Apice a tre giornate dal termine e la vicina trasferta cilentana rappresenta uno degli ultimi ostacoli verso l’ambito sogno promozione. Dal proprio canto, i giallorossi sono attesi da tre gare letteralmente decisive per decretare che ne sarà dell’immediato futuro.

Un match che si preannuncia bollente e ricco di spunti significativi. Trasferta assolutamente non facile, invece, per l’Apice contro il Buccino ancorato al piazzamento playout. Stessa sorte anche per la Battipagliese ospite del Castelpoto. 90 minuti davvero di fuoco nel Girone B.

Campionato di Promozione

In Promozione, infine, un’Agropoli rinfrancata dalla cura Squillante e già certa di potersi giocare i playoff è protagonista sul campo del Pompei a caccia di conferme fisiche e tecniche. I delfini, con 4 risultati utili consecutivi, stanno volando sulle ali dell’entusiasmo ritrovando gol e solidità difensiva. Un mix perfetto per giocarsi tutte le proprie carte fino alla fine.