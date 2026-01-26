Calcio, dalla Serie D alla Promozione: i gol delle salernitane

Sorridono solo la Battipagliese e l'Agropoli; sconfitta per la Gelbison. Pari per Santa Maria e Ebolitana

Redazione Infocilento

È stato un weekend dal sapore amaro per le formazioni salernitane impegnate nei campionati dilettantistici: vincono soltanto Battipagliese e Agropoli; pari per Ebolitana e Santa Maria; in serie D perde la Gelbison.

I rossoblù vengono sconfitti in casa grazie ad un rigore giunto a pochi minuti dal termine in favore della Reggina (leggi qui).

L’Ebolitana pareggia in casa della Sanseverinese 0 a 0, la Battipagliese liquida 2 a 0 il Salernum Baronissi (leggi qui).

Leggi anche:

Dalla Serie D alla Promozione: gli highlight dei match

Pari che sa di beffa anche per la Polisportiva Santa Maria che viene raggiunta nel finale dal Castelpoto. In Promozione, invece, vince ma non convince l’Agropoli che batte 2 a 1 il fanalino di coda Palomonte (leggi qui).

