Calcio, dalla Serie D alla Promozione: i gol delle salernitane

È stato un weekend dal sapore amaro per le formazioni salernitane impegnate nei campionati dilettantistici: vincono soltanto Battipagliese e Agropoli; pari per Ebolitana e Santa Maria; in serie D perde la Gelbison.

I rossoblù vengono sconfitti in casa grazie ad un rigore giunto a pochi minuti dal termine in favore della Reggina (leggi qui).

L’Ebolitana pareggia in casa della Sanseverinese 0 a 0, la Battipagliese liquida 2 a 0 il Salernum Baronissi (leggi qui).

Pari che sa di beffa anche per la Polisportiva Santa Maria che viene raggiunta nel finale dal Castelpoto. In Promozione, invece, vince ma non convince l’Agropoli che batte 2 a 1 il fanalino di coda Palomonte (leggi qui).