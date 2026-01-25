La Battipagliese passa al “Provenza” 2 gol al Salernum Baronissi

Nella ventitreesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese raccoglie la seconda vittoria consecutiva battendo al “Provenza” il Salernum Baronissi per due a zero. Un gol per tempo per i bianconeri, con due sigilli di due battipagliesi veraci come Bisceglia e Ripa.
Il match
Gara dominata dalla formazione di casa dall’inizio alla fine con alcune fiammate che potevano rendere il risultato ben più ampio a favore dei ragazzi di Iuliano. Dopo meno di sessanta secondi la Battipagliese è già in vantaggio ma il segnalinee sanziona la posizione irregolare di Abayian. Ci prova dalla distanza Senatore ma il suo fendente viene deviato in scivolata in calcio d’angolo da un difensore ospite. Abayian va vicino al vantaggio a metà tempo ma l’attaccante argentino non trova il guizzo giusto.
Guizzo giusto che, invece, trova Bisceglia indirizzando in rete con la testa un calcio di punizione di Senatore. E’ il primo centro in bianconero per il difensore centrale di Battipaglia.
All’8’ della ripresa, poi, arriva il raddoppio: altra palla tagliata al centro di Senatore e conclusione di Ripa di prima intenzione. Palla in porta e quindicesimo centro stagionale per l’attaccante battipagliese sempre più capocannoniere del girone.
Il match si addormenta e la Battipagliese ha la bravura di congelare il pallone non permettendo al Salernum Baronissi di rientrare in partita rendendo Trapani letteralmente inoperoso.