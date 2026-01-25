Serie D: Gelbison beffata nel finale, al “Giordano” passa la Reggina

La Gelbison esce sconfitta dalla partita casalinga contro la Reggina. Beffa nel finale per i rossoblù, gli ospiti segnano su un calcio di rigore trasformato da Barillà. Buona la prestazione per gli uomini di Mister Agovino.
La partita
Inizia la partita, subito alta la pressione della Reggina. Primo angolo della partita dopo un minuto proprio per gli ospiti, palla in mezzo, che finisce tra le mani di Corriere. Punizione per la Reggina al 9′, palla in mezzo ma allontana la difesa oggi in maglia bianca. Subito dopo arriva la conclusione di Kosovan che però si spegne sul fondo. All’11 ‘occasione per gli amaranto, palla in mezzo e conclusione di Laribi che finisce in angolo.
Punizione per la Gelbison al 18′ per fallo su Liurni, parte Ferreria con un rasoterra ma il tiro non impensierisce il portiere avversario. Al 24′ occasione per la Reggina, colpo di testa di Fofana, palla che finisce al lato della porta. Al 30′ occasione Gelbison con un colpo di testa di Fernandez, il portiere la manda in angolo, rossoblù vicini al vantaggio. Altra occasione per la Gelbison al minuto 32 con Liurni, la Reggina allontana. Al 39 ‘ ci prova la Reggina con una conclusione da lontano di Palumbo che finisce alta. Dopo due minuti di recupero finisce il primo tempo.
La ripresa
Calcio di punizione per la Gelbison al 49′, colpo di testa in area ma tutto fermo per fuorigioco. Al 53′ altra punizione per i padroni di casa, conclusione di Kosovan, il portiere si salva in calcio d’angolo. Occasione Reggina al 61′, la difesa della Gelbison allontana. Al 86′ occasione per la Reggina con Guida, palla in angolo. Al minuto 87 ‘ calcio di rigore per la Reggina per fallo di mano di Viscomi, trasforma Barillà, vantaggio per la Reggina, Corriere la tocca ma la palla entra. Finisce così al “Giordano” passa la Reggina.