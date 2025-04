Caggiano: “Oltre le barriere”, continua la prevenzione con lo screening cardiologico. Ecco come aderire

Si chiama “La salute del tuo cuore. Un impegno per la vita” il titolo dell’ 8° Incontro di Prevenzione del progetto socio sanitario “Oltre Le Barriere” attuato dalla Cooperativa sociale “L’Opera di un Altro” con il sostegno di Fondazione con il Sud. L’appuntamento è Sabato 5 Aprile 2025 a Caggiano.

Il programma

La giornata prende il via alle ore 10 presso il Castello Normanno del Guiscardo con il dibattito “I fattori di rischio e la prevenzione delle malattie cardiovascolari”. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Caggiano Modesto Lamattina, dell’ assessora al Benessere e alla Tutela del disagio sociale Angelamaria Isoldi e di Domenico D’Amato presidente della Cooperativa sociale L’Opera di un Altro, seguiranno gli interventi del Dr. Giovanni Alliegro, Specialista in malattie del cuore e dei vasi sanguigni e della Dott.ssa Rosamaria Zampetti Responsabile U.O.S.D Promozione della Salute dell’Asl di Salerno.

«Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi una delle principali cause di mortalità a livello globale e costituiscono la prima causa di morte in Italia – dice il Dr. Giovanni Alliegro- questo incontro nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di agire prima che sia troppo tardi.» L’appuntamento con la salute del cuore procede presso l’Area scolastica- (Via dell’Osservatorio) (a partire dalle ore 14,00) – con lo screening della fibrillazione atriale rivolto a n.30 cittadini di Caggiano over 50. Saranno effettuate visite cardiologiche e misurazione della pressione arteriosa. L’accesso allo screening è possibile previa prenotazione all’email : salute.caggiano@gmail.com . Per info: Ufficio anagrafe 0975 393020 int.2. (orari apertura al pubblico)

L’importanza della prevenzione

«La prevenzione e la promozione della salute sono capisaldi del progetto Oltre Le Barriere- dice il presidente Domenico D’Amato- stiamo costruendo di concerto con le amministrazioni comunali azioni legate al contrasto delle povertà sanitarie come l’ambulatorio e il trasporto solidale e al contempo stiamo avviando sul territorio dell’Ambito S10 incontri di sensibilizzazione rispetto ad alcune patologie. Ringraziamo il Comune di Caggiano e la Società Italiana per la prevenzione cardiovascolare per il patrocinio dell’iniziativa».

L’obiettivo

«Il nostro obiettivo – conclude il Dr. Alliegro- è quello di fornire ai partecipanti gli strumenti e le conoscenze necessarie per prendersi cura del proprio cuore, promuovendo una cultura della prevenzione e incoraggiando comportamenti virtuosi: mantenere una dieta equilibrata, praticare attività fisica regolare, smettere di fumare e monitorare regolarmente i fattori di rischio, come la pressione arteriosa e i livelli di colesterolo. Sono azioni semplici che possono fare la differenza.» “Oltre le Barriere” oltre agli incontri di prevenzione offre alle comunità alcuni servizi quali visite specialistiche, assistenza domiciliare, trasporto solidale, acquisto farmaci. Il progetto avviato nel 2022 vede tra i partner l’Asl di Salerno, il Consorzio sociale Vallo di Diano Tanagro e Alburni e le cooperative sociali Il Sentiero e Tertium Millennium.