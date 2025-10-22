Caggiano, celebrata la Santa Messa in memoria dei tre Carabinieri caduti a Verona

Nella serata di ieri, presso la Chiesa del SS. Salvatore di Caggiano, si è svolta una Santa Messa in suffragio dei tre Carabinieri tragicamente deceduti lo scorso 15 ottobre a Castel d’Azzano, in provincia di Verona, durante un intervento operativo.

La funzione religiosa

La funzione religiosa, presieduta dal parroco don Angelomaria Addesso e da don Michele della Monica, è stata promossa dal Comune di Caggiano in collaborazione con la sezione locale dell’Associazione Nazionale Carabinieri e la Parrocchia del SS. Salvatore.

Un momento di raccoglimento e preghiera in memoria di Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà, militari dell’Arma caduti nell’adempimento del proprio dovere.

I partecipanti alla cerimonia

Alla cerimonia hanno partecipato numerosi cittadini, autorità civili e militari, tra cui il sindaco di Caggiano Modesto Lamattina, il Capitano Veronica Pastori, comandante della Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, il Maresciallo Marcantonio Ponte, comandante della stazione Carabinieri di Caggiano, e il Luogotenente in riserva Cav. Rocco Croce, presidente della sezione ANC di Caggiano. Presenti anche i rappresentanti della sezione ANC di Roscigno.

La Messa ha rappresentato non solo un gesto di fede e memoria, ma anche un’espressione collettiva di gratitudine verso l’Arma dei Carabinieri e i suoi uomini e donne, quotidianamente impegnati al servizio della sicurezza pubblica.

Leggi anche L’omaggio silenzioso di Campagna per i carabinieri caduti a Verona

Le dichiarazioni del sindaco

«A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Caggiano – ha dichiarato il sindaco Modesto Lamattina – desidero esprimere la nostra vicinanza e il nostro cordoglio alle famiglie delle vittime e all’Arma dei Carabinieri, presidio insostituibile di legalità e sicurezza per tutti noi.

Il sacrificio di questi servitori dello Stato ci ricorda, ancora una volta, il valore dell’impegno quotidiano di donne e uomini che, con coraggio e dedizione, mettono a rischio la propria vita per garantire quella degli altri.

Il ringraziamento all’Associazione Nazionale dei Carabinieri di Caggiano

Un ringraziamento sincero all’Associazione Nazionale Carabinieri di Caggiano, presieduta dal Lgt. Cs. (in riserva) Cav. Rocco Croce, e alla Compagnia di Sala Consilina, comandata dal Capitano Veronica Pastori, per aver promosso questa celebrazione, e a tutti i cittadini che hanno voluto unirsi nella preghiera e nel ricordo».

Un momento toccante, che ha rafforzato il legame tra istituzioni, forze dell’ordine e comunità locale, nel segno del rispetto e della memoria.