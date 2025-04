Busitalia Campania, un nuovo operatore telefonico per il servizio di “Mobile Ticketing”

La comodità di viaggiare sui mezzi pubblici a Salerno e provincia con un semplice SMS si fa ancora più accessibile: anche i clienti Very Mobile possono usufruire del pratico servizio di Mobile Ticketing di Busitalia Campania (Gruppo FS Italiane) per viaggiare sui mezzi pubblici a Salerno e provincia. Grazie a questa novità, i biglietti per i mezzi pubblici sono pagabili comodamente con il credito telefonico, senza la necessità di registrazione o carta di credito. Un sistema rapido e intuitivo, già disponibile anche per i clienti TIM, Vodafone, WINDTRE e Fastweb.

Come funziona

Il sistema è semplice e immediato: prima di salire sull’autobus, basta inviare un SMS al numero 4880882, scrivendo nel testo BIC U per il biglietto urbano, al costo di €1,30 e BIC SA per il biglietto suburbano, al costo di €1,40.

In pochi secondi, il biglietto elettronico arriverà via SMS, già convalidato e pronto per essere mostrato al personale in caso di controllo. Al prezzo del biglietto si aggiunge il costo dell’SMS, secondo la tariffa del proprio operatore. L’intero importo viene scalato direttamente dal credito telefonico, senza altre operazioni.

Con l’aggiunta dell’operatore Very Mobile, Busitalia Campania continua a migliorare l’accessibilità e l’innovazione dei propri servizi, garantendo ai cittadini e ai visitatori di Salerno e provincia una mobilità urbana sempre più smart e a portata di mano. Maggiori informazioni su www.fsbusitaliacampania.it