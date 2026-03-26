Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. Ecco l’almanacco del 26 marzo

Benvenuti all’appuntamento con l’Almanacco del 26 marzo. Questa giornata si apre nel segno della memoria storica e del progresso scientifico, ricordandoci come il cammino dell’umanità sia costellato tanto da tragiche calamità naturali quanto da scoperte rivoluzionarie che hanno cambiato il destino della salute pubblica mondiale.

Santi celebrati il 26 marzo

Sant’Emanuele martire; San Ludgero di Münster vescovo; San Castulo martire; Santi Quadrato, Teodosio ed Emanuele martiri; San Bercario abate; Sant’Eutichio di Alessandria martire; Santi Baronzio e Desiderio eremiti.

Nati il 26 marzo

Malcolm III di Scozia (1031) re scozzese; Guccio Gucci (1881) imprenditore e stilista italiano; Palmiro Togliatti (1893) politico italiano; Tennessee Williams (1911) drammaturgo statunitense; Leonard Nimoy (1931) attore e regista statunitense; Tinto Brass (1933) regista italiano; Alan Arkin (1934) attore statunitense; James Caan (1940) attore statunitense; Franco Tozzi (1944) cantante italiano; Diana Ross (1944) cantante e attrice statunitense; Adriano Pappalardo (1945) cantautore e attore italiano; Enrico Vanzina (1949) sceneggiatore italiano; Rosanna Fratello (1951) cantante italiana; Marco Predolin (1951) conduttore televisivo italiano; Keira Knightley (1985) attrice britannica; Roberto Bolle (1975) ballerino italiano.

Morti il 26 marzo

Ludwig van Beethoven (1827) compositore tedesco; Carlo III di Parma (1854) duca di Parma; Walt Whitman (1892) poeta statunitense; Cecil Rhodes (1902) imprenditore e politico britannico; Sarah Bernhardt (1923) attrice francese; Nicola Bonservizi (1924) giornalista italiano; David Lloyd George (1945) politico britannico; Raymond Chandler (1959) scrittore statunitense; Ennio Flaiano (1972) sceneggiatore e giornalista italiano; Michel Foucault (1984) filosofo francese.

Eventi accaduti il 26 marzo

1511: Un violento terremoto colpisce il Friuli e la Slovenia provocando circa 10.000 morti e uno tsunami nel Mare Adriatico. 1812: Un sisma distrugge quasi interamente la città di Caracas in Venezuela causando 20.000 vittime. 1842: A Montevideo Giuseppe Garibaldi sposa Anita Ribeiro da Silva. 1898: A Torino viene ufficialmente fondata la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). 1923: Inizia in Italia la costruzione della Milano-Laghi, la prima autostrada del mondo. 1927: Prende il via da Brescia la prima edizione della leggendaria corsa automobilistica Mille Miglia. 1953: Il dottor Jonas Salk annuncia alla radio la scoperta del vaccino contro la poliomielite. 1979: Anwar al-Sadat, Menachem Begin e Jimmy Carter firmano a Washington il Trattato di pace israelo-egiziano. 1995: Entra in vigore il Trattato di Schengen che abbatte le frontiere tra i primi paesi europei aderenti. 2000: Vladimir Putin viene eletto per la prima volta Presidente della Federazione Russa.

Giornata mondiale del 26 marzo

In questo giorno ricorre la Giornata Mondiale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, nota in Italia anche attraverso l’iniziativa M’illumino di Meno, volta a sensibilizzare i cittadini sul consumo responsabile delle risorse.

Curiosità e citazione

I nati il 26 marzo appartengono al segno dell’Ariete e sono spesso caratterizzati da una natura pionieristica e una forte determinazione. Una curiosità riguarda Leonard Nimoy, l’indimenticabile Spock di Star Trek: l’attore scelse proprio questo giorno per condividere riflessioni sulla vita, poco prima della sua scomparsa avvenuta anni dopo, rimanendo un’icona per chiunque veda nel futuro una frontiera da esplorare. Citazione del giorno: Una persona che non ha mai commesso un errore non ha mai provato nulla di nuovo. (Albert Einstein)

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