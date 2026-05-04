Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 4 Maggio: nel 1949 la strage di Superga

Benvenuti all’appuntamento con l’Almanacco del 4 maggio. Questa data attraversa la storia tra il dolore per le perdite sportive, il fascino immortale del cinema e il coraggio delle istituzioni. È un giorno che ci invita a riflettere sulla fragilità della vita e sulla forza dei miti che restano scolpiti nel tempo.

Santi del giorno

I santi celebrati oggi sono San Floriano di Lorch, martire e protettore dei vigili del fuoco; San Ciriaco di Gerusalemme, vescovo e martire; San Silvano di Gaza e compagni martiri; San Cassiano di Novellara, vescovo e martire; Sant’Antonina di Nicea, martire; Sant’Afra di Brescia.

Nati e morti del giorno

Tra i nati del 4 maggio ricordiamo la celebre attrice Audrey Hepburn (1929), icona di eleganza e ambasciatrice UNICEF; l’attrice e designer Marella Agnelli (1927); la leggendaria cantante egiziana Umm Kulthum (1904); il politico egiziano Hosni Mubarak (1928); lo scultore italiano Pericle Fazzini (1913); il pilota di MotoGP Jorge Lorenzo (1987); il calciatore Radja Nainggolan (1988); la campionessa di pallanuoto Tania Di Mario (1979).

Tra i personaggi scomparsi in questa data si annoverano l’intero squadrone del Grande Torino nella tragedia di Superga (1949), tra cui il capitano Valentino Mazzola; il medico e zoologo Giovanni Battista Grassi (1925); la scrittrice inglese Edith Nesbit (1924); il pittore statunitense Frank Stella (2024); l’attrice teatrale Adelaide Falconi (1901).

Eventi principali

Nel 1861 viene istituito ufficialmente l’Esercito Italiano con un provvedimento dell’allora Ministro della Guerra Manfredo Fanti. Nel 1949 avviene la tragedia di Superga: l’aereo che trasportava la squadra del Grande Torino si schianta contro il muraglione posteriore della Basilica di Superga, non lasciando superstiti. Nel 1953 lo scrittore Ernest Hemingway vince il Premio Pulitzer per il suo capolavoro Il vecchio e il mare. Nel 1979 Margaret Thatcher diventa la prima donna a ricoprire la carica di Primo Ministro del Regno Unito. Nel 1994 viene firmato lo storico accordo tra Israele e l’OLP sull’autonomia palestinese a Gaza e Gerico.

Giornate mondiali

Il 4 maggio si celebra lo Star Wars Day, giornata dedicata alla celebre saga cinematografica scelta per il gioco di parole May the Fourth be with you. Ricorre inoltre la Giornata mondiale del calcio, istituita dalla FIFA per onorare la memoria del Grande Torino, e la Giornata internazionale dei vigili del fuoco, in coincidenza con la festa del loro patrono San Floriano.

Curiosità e citazione

Chi nasce il 4 maggio è spesso dotato di una determinazione ferrea e di un grande senso estetico. Audrey Hepburn, nata oggi, non voleva inizialmente fare l’attrice ma la ballerina classica, ma la sua altezza e i problemi di nutrizione durante la guerra cambiarono il suo destino. Un’altra curiosità riguarda il 4 maggio 1979: quando la Thatcher vinse le elezioni, il suo partito acquistò una pagina pubblicitaria sul London Evening News con scritto May the Fourth Be With You, Maggie, anticipando la cultura pop dei fan di Star Wars.

Citazione del giorno: Tutto in lui era vecchio tranne gli occhi che avevano lo stesso colore del mare ed erano allegri ed indomiti. (Ernest Hemingway, Il vecchio e il mare)

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