Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 30 maggio: Santa Giovanna D’Arco

Il 30 maggio è il 150º giorno del calendario gregoriano. La Terra prosegue il suo cammino verso il solstizio d’estate, mentre la storia ci consegna una giornata ricca di eventi cruciali, scoperte scientifiche e anniversari di personaggi che hanno segnato la cultura globale.

Santi del giorno

Oggi la Chiesa cattolica celebra santa Giovanna d’Arco, vergine e patrona di Francia, e san Ferdinando III, re di Castiglia e León. Si ricordano inoltre san Giuseppe Marello, vescovo, e santa Emmelia.

Nati celebri di oggi

1220 – Ferdinando III di Castiglia, sovrano spagnolo

1814 – Michail Bakunin, filosofo e rivoluzionario russo

1951 – Fernando Lugo, politico e vescovo cattolico paraguaiano

1959 – Piero Chiambretti, conduttore televisivo e regista italiano

1980 – Steven Gerrard, allenatore di calcio ed ex calciatore inglese

1989 – Lesia Tsurenko, tennista ucraina

Morti celebri di oggi

1431 – Giovanna d’Arco, eroina e santa francese

1574 – Carlo IX, re di Francia

1640 – Pieter Paul Rubens, pittore fiammingco

1778 – Voltaire, filosofo, scrittore e drammaturgo francese

1960 – Boris Pasternak, scrittore e poeta russo, premio Nobel per la letteratura

1994 – Agostino Di Bartolomei, calciatore italiano

Eventi storici principali

1431 – A Rouen, in Francia, la diciannovenne Giovanna d’Arco viene bruciata sul rogo con l’accusa di eresia.

1848 – Battaglia di Goito: una delle prime grandi vittorie dell’esercito sardo-piemontese durante la prima guerra d’indipendenza italiana.

1913 – Finisce la prima guerra balcanica con la firma del trattato di Londra; l’Albania diventa una nazione indipendente.

1924 – Il deputato socialista Giacomo Matteotti denuncia alla Camera le violenze e i brogli elettorali commessi dai fascisti nelle elezioni di aprile.

1972 – Tre membri dell’Armata Rossa Giapponese compiono il massacro dell’aeroporto di Lod a Tel Aviv, provocando 26 morti.

2020 – La navetta Crew Dragon di SpaceX viene lanciata con successo dal Kennedy Space Center, segnando la prima volta che un’azienda privata porta astronauti in orbita.

Giornata mondiale

Oggi ricorre la Giornata mondiale della sclerosi multipla, un’iniziativa fondamentale per sensibilizzare l’opinione pubblica, sostenere la ricerca scientifica e supportare le persone che convivono con questa patologia cronica del sistema nervoso centrale.

Curiosità e citazione del giorno

I nati il 30 maggio sono spesso guidati da una forte determinazione e da una spiccata curiosità intellettuale, caratteristiche che condividono con il filosofo Michail Bakunin e con lo spirito critico di Voltaire. Hanno una naturale propensione a sfidare le convenzioni e a difendere le proprie idee con grande fervore.

La citazione di oggi è di Voltaire: “La libertà di pensiero è la vita dell’anima”.

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