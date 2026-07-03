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Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 3 luglio: si festeggia San Tommaso Apostolo

Il 3 luglio 1971 moriva a Parigi Jim Morrison. Ripercorriamo gli ultimi giorni del leader dei Doors tra musica, poesia e i segreti mai svelati della sua fine

Ernesto Rocco
San Tommaso Apostolo

Il 3 luglio è una data densa di memoria e transizioni, una giornata che nel corso dei secoli ha visto intrecciarsi scoperte scientifiche, eventi politici di portata globale e la nascita di menti che hanno cambiato il volto della letteratura e dell’arte.

Santi del giorno

La Chiesa cattolica commemora oggi san Tommaso apostolo, noto per aver chiesto di toccare con mano le piaghe di Cristo prima di credere alla sua risurrezione, patrono degli architetti e dei geometri. Si celebrano anche san Leone II papa, sant’Anatolio di Costantinopoli e san Raymond Gayrard.

Nati celebri

Il 3 luglio ha dato i natali a personalità straordinarie:

  • Franz Kafka (1883), scrittore boemo tra i più influenti del ventesimo secolo, autore de La metamorfosi.
  • Tom Cruise (1962), attore e produttore cinematografico statunitense, star di saghe iconiche come Mission Impossible.
  • Paolo Villaggio (1932), attore, scrittore e comico italiano, creatore del celeberrimo personaggio del ragionier Ugo Fantozzi.
  • Walter Veltroni (1955), politico, giornalista e regista italiano.
  • Sebastian Vettel (1987), pilota automobilistico tedesco, quattro volte campione del mondo di Formula 1.
  • Jean-Claude Duvalier (1951), politico haitiano, noto anche come Baby Doc.

Morti celebri

In questo giorno ci hanno lasciato:

  • Jim Morrison (1971), leggendario cantautore e leader della rock band statunitense The Doors, scomparso a Parigi a soli 27 anni.
  • Joan Fuster (1992), scrittore e saggista spagnolo di lingua catalana.
  • Pippo Barzizza (1994), compositore e direttore d’orchestra italiano, figura chiave della musica leggera italiana del Novecento.
  • Sergio Pininfarina (2012), imprenditore, designer e senatore a vita italiano, firma storica dell’automobilismo mondiale.
  • Paolo Limiti (2017), paroliere, conduttore televisivo e produttore italiano.

Eventi storici

Tra i fatti più rilevanti accaduti in questa data si ricordano:

  • 1608: L’esploratore francese Samuel de Champlain fonda la città di Québec.
  • 1849: Le truppe francesi entrano a Roma, ponendo fine alla breve esperienza della Repubblica Romana guidata dal triumvirato di Mazzini, Armellini e Saffi.
  • 1971: Jim Morrison viene trovato privo di vita nella vasca da bagno del suo appartamento a Parigi.
  • 1976: Ha inizio l’Operazione Entebbe, un’azione d’assalto militare israeliana per liberare gli ostaggi di un aereo di linea dirottato da terroristi in Uganda.
  • 1988: La nave da guerra statunitense USS Vincennes abbatte per errore un aereo di linea dell’Iran Air nel Golfo Persico, provocando la morte di 290 persone.

Giornata mondiale

Oggi ricorre la Giornata internazionale senza sacchetti di plastica, un’iniziativa globale nata per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di ridurre l’uso della plastica monouso e promuovere alternative sostenibili per la tutela dei mari e dell’ambiente.

Curiosità e citazione

Una coincidenza singolare lega due dei nati più celebri di oggi, Franz Kafka e Paolo Villaggio. Entrambi, pur con stili drammaticamente opposti (il surrealismo tragico e alienante il primo, la satira grottesca e iperbolica il secondo), hanno esplorato l’angoscia dell’uomo moderno di fronte alla burocrazia asfissiante e ai meccanismi oppressivi della società e del lavoro.

La citazione del giorno è di Franz Kafka: “La giovinezza è felice perché ha la capacità di vedere la bellezza. Chiunque mantenga la capacità di vedere la bellezza non diventa mai vecchio”.

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