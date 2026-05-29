Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 29 maggio: la conquista dell’Everest

L’almanacco del giorno è un viaggio quotidiano attraverso la storia, la cultura e la memoria, un modo per ricordare gli eventi e i personaggi che hanno segnato il nostro passato e continuano a influenzare il nostro presente. Il 29 maggio è una data ricca di avvenimenti storici cruciali, nascite illustri e ricorrenze internazionali di grande valore umanitario.

Santi del giorno

In questo giorno la Chiesa cattolica celebra san Paolo VI (Giovanni Battista Montini), Papa dal 1963 al 1978 e figura chiave del Concilio Vaticano II. Si festeggiano inoltre santa Giovanna d’Arco, vergine e co-patrona di Francia, e san Massimino di Treviri, vescovo del IV secolo.

Nati celebri del 20 maggio

1675 – Francesco Scipione Maffei, drammaturgo, erudito e storico italiano, figura di spicco dell’Illuminismo.

– Francesco Scipione Maffei, drammaturgo, erudito e storico italiano, figura di spicco dell’Illuminismo. 1874 – G. K. Chesterton, scrittore, giornalista e aforista britannico, celebre per aver creato il personaggio di Padre Brown.

– G. K. Chesterton, scrittore, giornalista e aforista britannico, celebre per aver creato il personaggio di Padre Brown. 1892 – Alfonsina Storni, poetessa, scrittrice e drammaturga argentina, tra i nomi più importanti della letteratura latinoamericana.

– Alfonsina Storni, poetessa, scrittrice e drammaturga argentina, tra i nomi più importanti della letteratura latinoamericana. 1903 – Bob Hope, attore, comico e conduttore televisivo britannico naturalizzato statunitense, icona del cinema hollywoodiano.

– Bob Hope, attore, comico e conduttore televisivo britannico naturalizzato statunitense, icona del cinema hollywoodiano. 1917 – John Fitzgerald Kennedy, politico statunitense, 35º Presidente degli Stati Uniti d’America, assassinato a Dallas nel 1963.

– John Fitzgerald Kennedy, politico statunitense, 35º Presidente degli Stati Uniti d’America, assassinato a Dallas nel 1963. 1944 – Maurice Constant, compositore e direttore d’orchestra francese.

– Maurice Constant, compositore e direttore d’orchestra francese. 1953 – Danny Elfman, compositore statunitense, celebre per le sue colonne sonore per i film di Tim Burton e per la sigla de I Simpson.

– Danny Elfman, compositore statunitense, celebre per le sue colonne sonore per i film di Tim Burton e per la sigla de I Simpson. 1956 – La Toya Jackson, cantante e personaggio televisivo statunitense, esponente della celebre famiglia musicale Jackson.

– La Toya Jackson, cantante e personaggio televisivo statunitense, esponente della celebre famiglia musicale Jackson. 1967 – Noel Gallagher, cantautore e chitarrista britannico, principale autore della storica band rock Oasis.

– Noel Gallagher, cantautore e chitarrista britannico, principale autore della storica band rock Oasis. 1977 – Massimo Ambrosini, ex calciatore e dirigente sportivo italiano, storico capitano del Milan.

Morti celebri del 20 maggio

1453 – Costantino XI Paleologo, ultimo imperatore bizantino, caduto durante l’assedio e la conquista di Costantinopoli.

– Costantino XI Paleologo, ultimo imperatore bizantino, caduto durante l’assedio e la conquista di Costantinopoli. 1500 – Bartolomeo Diaz, navigatore ed esploratore portoghese, famoso per aver superato per primo il Capo di Buona Speranza.

– Bartolomeo Diaz, navigatore ed esploratore portoghese, famoso per aver superato per primo il Capo di Buona Speranza. 1829 – Humphry Davy, chimico e fisico britannico, noto per le sue scoperte sul sodio, il potassio e per l’invenzione della lampada di sicurezza per i minatori.

– Humphry Davy, chimico e fisico britannico, noto per le sue scoperte sul sodio, il potassio e per l’invenzione della lampada di sicurezza per i minatori. 1942 – John Barrymore, attore teatrale e cinematografico statunitense, considerato uno dei più grandi interpreti shakespeariani della sua epoca.

– John Barrymore, attore teatrale e cinematografico statunitense, considerato uno dei più grandi interpreti shakespeariani della sua epoca. 1958 – Juan Ramón Jiménez, poeta spagnolo, insignito del Premio Nobel per la letteratura nel 1956.

– Juan Ramón Jiménez, poeta spagnolo, insignito del Premio Nobel per la letteratura nel 1956. 1979 – Mary Pickford, attrice e produttrice cinematografica canadese naturalizzata statunitense, co-fondatrice della United Artists e dell’Academy.

– Mary Pickford, attrice e produttrice cinematografica canadese naturalizzata statunitense, co-fondatrice della United Artists e dell’Academy. 1982 – Romy Schneider, attrice austriaca naturalizzata francese, celebre per l’interpretazione della principessa Sissi e per i ruoli nel cinema d’autore.

– Romy Schneider, attrice austriaca naturalizzata francese, celebre per l’interpretazione della principessa Sissi e per i ruoli nel cinema d’autore. 1994 – Erich Honecker, politico tedesco, leader della Repubblica Democratica Tedesca (Germania Est) dal 1971 al 1989.

– Erich Honecker, politico tedesco, leader della Repubblica Democratica Tedesca (Germania Est) dal 1971 al 1989. 2010 – Dennis Hopper, attore, regista e sceneggiatore statunitense, regista e protagonista del film culto Easy Rider.

– Dennis Hopper, attore, regista e sceneggiatore statunitense, regista e protagonista del film culto Easy Rider. 2021 – Gavin MacLeod, attore statunitense, noto per il ruolo del capitano Stubing nella serie televisiva Love Boat.

Eventi storici principali

1453 – Cade Costantinopoli: le truppe ottomane guidate dal sultano Maometto II espugnano la città dopo un lungo assedio, ponendo fine all’Impero Romano d’Oriente.

– Cade Costantinopoli: le truppe ottomane guidate dal sultano Maometto II espugnano la città dopo un lungo assedio, ponendo fine all’Impero Romano d’Oriente. 1913 – A Parigi, al Théâtre des Champs-Élysées, va in scena la prima del balletto La sagra della primavera di Igor Stravinskij; l’evento suscita un enorme scandalo e una rissa tra il pubblico per via della musica e della coreografia d’avanguardia.

– A Parigi, al Théâtre des Champs-Élysées, va in scena la prima del balletto La sagra della primavera di Igor Stravinskij; l’evento suscita un enorme scandalo e una rissa tra il pubblico per via della musica e della coreografia d’avanguardia. 1919 – L’astronomo britannico Arthur Eddington esegue le osservazioni di un’eclissi solare totale nell’isola di Principe, fornendo le prime conferme sperimentali alla teoria della relatività generale di Albert Einstein.

– L’astronomo britannico Arthur Eddington esegue le osservazioni di un’eclissi solare totale nell’isola di Principe, fornendo le prime conferme sperimentali alla teoria della relatività generale di Albert Einstein. 1953 – L’alpinista neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa nepalese Tenzing Norgay sono i primi uomini a raggiungere la vetta del monte Everest, la montagna più alta del mondo.

– L’alpinista neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa nepalese Tenzing Norgay sono i primi uomini a raggiungere la vetta del monte Everest, la montagna più alta del mondo. 1985 – Tragedia dello stadio Heysel di Bruxelles: prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, la carica degli hooligan inglesi provoca il crollo di una tribuna e la morte di 39 spettatori, per la maggior parte italiani.

Giornata mondiale

Il 29 maggio si celebra la Giornata internazionale dei peacekeeper delle Nazioni Unite (i caschi blu). Istituita dall’Assemblea generale dell’ONU, la ricorrenza rende omaggio al personale civile, militare e di polizia che opera nelle missioni di pace in tutto il mondo e ricorda il sacrificio di coloro che hanno perso la vita per la sicurezza internazionale.

Curiosità sui nati in questo giorno

Tra i nati del 29 maggio spiccano due figure che hanno rivoluzionato i rispettivi ambiti con stili molto diversi. John Fitzgerald Kennedy, nato nel 1917, rimane il più giovane presidente eletto degli Stati Uniti d’America e il primo di fede cattolica. Un’altra icona nata oggi è Noel Gallagher (1967), il quale, oltre ad aver composto alcuni dei più grandi inni del pop-rock britannico degli anni Novanta, è noto nel mondo della musica per il suo carattere schietto e le sue memorabili e taglienti interviste, spesso dirette contro il fratello Liam.

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