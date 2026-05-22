Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 22 maggio: si festeggia Santa Rita

Il 22 maggio è il 142° giorno del calendario gregoriano. La terra si trova ormai nel pieno della primavera, guidata dal segno zodiacale dei Gemelli, in un periodo dell’anno storicamente denso di transizioni politiche, scoperte scientifiche e capolavori letterari.

I santi del giorno

In questo giorno la Chiesa Cattolica venera santa Rita da Cascia, religiosa agostiniana nota come la santa degli impossibili, e san Giovanni Battista de’ Rossi, sacerdote. Si ricordano anche santa Giulia di Corsica, martire, e san Basilisco, vescovo e martire.

I nati del giorno

Tra le personalità di rilievo nate il 22 maggio si annoverano:

Richard Wagner (1813), celebre compositore, direttore d’orchestra e saggista tedesco.

Alessandro Manzoni (1785), tra i più grandi scrittori e poeti italiani, autore de I promessi sposi.

Arthur Conan Doyle (1859), scrittore e medico scozzese, inserito tra i padri del genere giallo grazie alla creazione di Sherlock Holmes.

Laurence Olivier (1907), attore, regista e produttore teatrale britannico, considerato uno dei più grandi interpreti del teatro shakespeariano.

Charles Aznavour (1924), cantautore, attore e diplomatico francese di origine armena.

Harvey Milk (1930), politico e attivista statunitense, celebre per le sue battaglie per i diritti civili.

Naomi Campbell (1970), supermodella, attrice e cantante britannica, soprannominata la Venere Nera.

Novak Djokovic (1987), tennista serbo, ritenuto uno dei più grandi atleti nella storia dello sport.

I morti del giorno

In questa data ci hanno lasciato figure storiche e artistiche di primo piano:

Costantino il Grande (337), imperatore romano che proclamò la libertà di culto con l’Editto di Milano.

Victor Hugo (1885), scrittore, poeta e drammaturgo francese, pilastro del Romanticismo e autore de I miserabili.

Giorgio Almirante (1988), politico italiano, storico segretario del Movimento Sociale Italiano.

Margherita Hack (2013), astrofisica, divulgatrice scientifica e attivista italiana.

Philip Roth (2018), celebre scrittore statunitense, autore di Pastorale americana.

I principali eventi storici

Il 22 maggio ha fatto da scenario a momenti cruciali per la storia globale e italiana:

Nel 1455 la battaglia di St Albans segna l’inizio ufficiale della Guerra delle Due Rose in Inghilterra.

Nel 1873 muore a Milano il grande scrittore Alessandro Manzoni; una scomparsa che spingerà Giuseppe Verdi a comporre la celebre Messa da Requiem in suo onore.

Nel 1939 l’Italia fascista e la Germania nazista stringono un’alleanza militare firmando a Berlino il Patto d’Acciaio.

Nel 1978 in Italia entra in vigore la legge numero 194, che legalizza e disciplina l’interruzione volontaria di gravidanza.

Nel 1990 l’Unione Sovietica subisce un profondo cambiamento culturale con l’apertura a Mosca del primo ristorante della catena McDonald’s.

Nel 1996 la Juventus conquista la sua seconda Champions League battendo l’Ajax ai calci di rigore nella finale dello Stadio Olimpico di Roma.

La giornata mondiale

Il 22 maggio si celebra la Giornata mondiale della biodiversità, istituita dalle Nazioni Unite per aumentare la consapevolezza e la comprensione dei problemi legati alla tutela della diversità biologica sul pianeta.

Curiosità sui nati in questo giorno

I nati il 22 maggio si distinguono spesso per una straordinaria poliedricità e una forte inclinazione verso la narrazione del mondo, sia essa espressa attraverso le note monumentali di Wagner, le trame investigative di Conan Doyle o la prosa civile di Manzoni. Chi nasce in questa data possiede frequentemente un magnetismo naturale, evidente in figure iconiche della moda e dello spettacolo come Naomi Campbell e Charles Aznavour, unito a una determinazione ferrea che permette di raggiungere la vetta assoluta nei propri ambiti, come dimostra la carriera sportiva di Novak Djokovic.

Citazione del giorno

“Il buon senso c’era; ma se ne stava nascosto, per paura del senso comune.” Alessandro Manzoni

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