Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 18 giugno: oggi si celebra la giornata della gastronomia sostenibile

Ecco l’almanacco completo per la giornata del 18 giugno, tra battaglie epiche, svolte storiche, ricorrenze globali e grandi addii.
Giornate Mondiali
- Giornata della Gastronomia Sostenibile: Istituita dall’ONU per riconoscere la gastronomia come un’espressione culturale legata alla diversità naturale del mondo e per promuovere il consumo di cibo locale e sostenibile.
- Giornata Internazionale per il Contrasto ai Discorsi d’Odio (Countering Hate Speech): Lanciata dalle Nazioni Unite per promuovere il dialogo interculturale e combattere la discriminazione online e offline.
- Giornata dell’Orgoglio Autistico (Autistic Pride Day): Una giornata per celebrare la neurodiversità e promuovere l’accettazione, piuttosto che la cura, delle persone nello spettro autistico.
Il Santo del Giorno
- San Gregorio Barbarigo: Vescovo di Padova e cardinale, vissuto nel XVII secolo, si distinse per la sua carità, la riforma del clero e l’istruzione dei giovani.
- San Calogero Eremita: Patrono di Sciacca (AG) e veneratissimo in Sicilia, vissuto nel V-VI secolo, celebre per i suoi miracoli di guarigione.
- Santa Marina di Bitinia: Vergine, vissuta sotto mentite spoglie maschili in un monastero per rimanere vicina al padre.
Accadde Oggi: I Grandi Eventi Storici
- 1815 – La Battaglia di Waterloo: Napoleone Bonaparte viene definitivamente sconfitto dalle forze alleate guidate dal Duca di Wellington e dal generale prussiano Blücher. È la fine dell’impero napoleonico e l’inizio del suo esilio a Sant’Elena.
- 1836 – Istituzione del Corpo dei Bersaglieri: Su proposta del capitano Alessandro La Marmora, il re di Sardegna Carlo Alberto fonda il celebre corpo di fanteria leggera, caratterizzato dall’andatura di corsa e dal cappello piumato.
- 1940 – L’Appello del 18 giugno di Charles de Gaulle: Dai microfoni della BBC a Londra, il generale francese de Gaulle lancia il suo celebre discorso alla nazione, esortando il popolo a resistere all’occupazione nazista. Nasce la Francia Libera.
- 1946 – Proclamazione ufficiale della Repubblica Italiana: A seguito del referendum del 2 e 3 giugno, la Corte di Cassazione proclama definitivamente i risultati: l’Italia è ufficialmente una Repubblica. Il re Umberto II lascia il Paese.
- 1982 – Il ritrovamento di Roberto Calvi: Il presidente del Banco Ambrosiano, soprannominato “il banchiere di Dio”, viene trovato impiccato sotto il ponte dei Frati Neri a Londra. Un giallo finanziario e politico rimasto avvolto nel mistero.
Grandi Addii e Nascite Illustri
Tra i nati di oggi ricordiamo l’ex Beatle Paul McCartney (1942), il grande attore italiano Marcello Mastroianni (1924) e la modella e attrice Isabella Rossellini (1952).
Ci lasciavano oggi:
- 1928 – Roald Amundsen: Il leggendario esploratore norvegese, primo uomo a raggiungere il Polo Sud nel 1911, scompare nel Mar Glaciale Artico durante una missione di soccorso per salvare l’equipaggio del dirigibile Italia di Umberto Nobile.
- 1936 – Maksim Gor’kij: Celebre scrittore e drammaturgo russo, considerato il padre del realismo socialista e autore di capolavori come La madre.
- 2010 – José Saramago: Straordinario scrittore, giornalista e poeta portoghese, insignito del Premio Nobel per la Letteratura nel 1998, autore di Cecità.
- 2018 – XXXTentacion: Pseudonimo di Jahseh Dwayne Ricardo Onfroy, il controverso e influente rapper statunitense viene assassinato a soli 20 anni durante una rapina in Florida.
Curiosità del giorno: Il 18 giugno del 1983, a bordo dello Space Shuttle Challenger, l’astrofisica Sally Ride diventa la prima donna americana a volare nello spazio, compiendo una storica missione di sei giorni.
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