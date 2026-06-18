Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 18 giugno: oggi si celebra la giornata della gastronomia sostenibile

Ecco l’almanacco completo per la giornata del 18 giugno, tra battaglie epiche, svolte storiche, ricorrenze globali e grandi addii.

Giornate Mondiali

Giornata della Gastronomia Sostenibile: Istituita dall’ONU per riconoscere la gastronomia come un’espressione culturale legata alla diversità naturale del mondo e per promuovere il consumo di cibo locale e sostenibile.

Istituita dall’ONU per riconoscere la gastronomia come un’espressione culturale legata alla diversità naturale del mondo e per promuovere il consumo di cibo locale e sostenibile. Giornata Internazionale per il Contrasto ai Discorsi d’Odio (Countering Hate Speech): Lanciata dalle Nazioni Unite per promuovere il dialogo interculturale e combattere la discriminazione online e offline.

Lanciata dalle Nazioni Unite per promuovere il dialogo interculturale e combattere la discriminazione online e offline. Giornata dell’Orgoglio Autistico (Autistic Pride Day): Una giornata per celebrare la neurodiversità e promuovere l’accettazione, piuttosto che la cura, delle persone nello spettro autistico.

Il Santo del Giorno

San Gregorio Barbarigo: Vescovo di Padova e cardinale, vissuto nel XVII secolo, si distinse per la sua carità, la riforma del clero e l’istruzione dei giovani.

Vescovo di Padova e cardinale, vissuto nel XVII secolo, si distinse per la sua carità, la riforma del clero e l’istruzione dei giovani. San Calogero Eremita: Patrono di Sciacca (AG) e veneratissimo in Sicilia, vissuto nel V-VI secolo, celebre per i suoi miracoli di guarigione.

Patrono di Sciacca (AG) e veneratissimo in Sicilia, vissuto nel V-VI secolo, celebre per i suoi miracoli di guarigione. Santa Marina di Bitinia: Vergine, vissuta sotto mentite spoglie maschili in un monastero per rimanere vicina al padre.

Accadde Oggi: I Grandi Eventi Storici

1815 – La Battaglia di Waterloo: Napoleone Bonaparte viene definitivamente sconfitto dalle forze alleate guidate dal Duca di Wellington e dal generale prussiano Blücher. È la fine dell’impero napoleonico e l’inizio del suo esilio a Sant’Elena.

Napoleone Bonaparte viene definitivamente sconfitto dalle forze alleate guidate dal Duca di Wellington e dal generale prussiano Blücher. È la fine dell’impero napoleonico e l’inizio del suo esilio a Sant’Elena. 1836 – Istituzione del Corpo dei Bersaglieri: Su proposta del capitano Alessandro La Marmora, il re di Sardegna Carlo Alberto fonda il celebre corpo di fanteria leggera, caratterizzato dall’andatura di corsa e dal cappello piumato.

Su proposta del capitano Alessandro La Marmora, il re di Sardegna Carlo Alberto fonda il celebre corpo di fanteria leggera, caratterizzato dall’andatura di corsa e dal cappello piumato. 1940 – L’Appello del 18 giugno di Charles de Gaulle: Dai microfoni della BBC a Londra, il generale francese de Gaulle lancia il suo celebre discorso alla nazione, esortando il popolo a resistere all’occupazione nazista. Nasce la Francia Libera.

Dai microfoni della BBC a Londra, il generale francese de Gaulle lancia il suo celebre discorso alla nazione, esortando il popolo a resistere all’occupazione nazista. Nasce la Francia Libera. 1946 – Proclamazione ufficiale della Repubblica Italiana: A seguito del referendum del 2 e 3 giugno, la Corte di Cassazione proclama definitivamente i risultati: l’Italia è ufficialmente una Repubblica. Il re Umberto II lascia il Paese.

A seguito del referendum del 2 e 3 giugno, la Corte di Cassazione proclama definitivamente i risultati: l’Italia è ufficialmente una Repubblica. Il re Umberto II lascia il Paese. 1982 – Il ritrovamento di Roberto Calvi: Il presidente del Banco Ambrosiano, soprannominato “il banchiere di Dio”, viene trovato impiccato sotto il ponte dei Frati Neri a Londra. Un giallo finanziario e politico rimasto avvolto nel mistero.

Grandi Addii e Nascite Illustri

Tra i nati di oggi ricordiamo l’ex Beatle Paul McCartney (1942), il grande attore italiano Marcello Mastroianni (1924) e la modella e attrice Isabella Rossellini (1952).

Ci lasciavano oggi:

1928 – Roald Amundsen: Il leggendario esploratore norvegese, primo uomo a raggiungere il Polo Sud nel 1911, scompare nel Mar Glaciale Artico durante una missione di soccorso per salvare l’equipaggio del dirigibile Italia di Umberto Nobile.

Il leggendario esploratore norvegese, primo uomo a raggiungere il Polo Sud nel 1911, scompare nel Mar Glaciale Artico durante una missione di soccorso per salvare l’equipaggio del dirigibile Italia di Umberto Nobile. 1936 – Maksim Gor’kij: Celebre scrittore e drammaturgo russo, considerato il padre del realismo socialista e autore di capolavori come La madre.

Celebre scrittore e drammaturgo russo, considerato il padre del realismo socialista e autore di capolavori come La madre. 2010 – José Saramago: Straordinario scrittore, giornalista e poeta portoghese, insignito del Premio Nobel per la Letteratura nel 1998, autore di Cecità.

Straordinario scrittore, giornalista e poeta portoghese, insignito del Premio Nobel per la Letteratura nel 1998, autore di Cecità. 2018 – XXXTentacion: Pseudonimo di Jahseh Dwayne Ricardo Onfroy, il controverso e influente rapper statunitense viene assassinato a soli 20 anni durante una rapina in Florida.

Curiosità del giorno: Il 18 giugno del 1983, a bordo dello Space Shuttle Challenger, l’astrofisica Sally Ride diventa la prima donna americana a volare nello spazio, compiendo una storica missione di sei giorni.

Programmi Tv

InfoCilento è anche tv, in tutta la provincia di Salerno sul Canale 79 del digitale terrestre. Segui il nostro Telegiornale, dal lunedì al sabato alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Lunedì, dopo il tg, appuntamento con l’approfondimento sportivo. Inoltre potrai seguire quotidianamente programmi di approfondimento e intrattenimento.

Clicca qui per vedere la programmazione completa o seguire la tv in streaming.

Chat

Se vuoi ricevere le principali notizie su Whatsapp iscriviti al canale, clicca qui.

Seguici sui social

YOUTUBE: Clicca qui per Youtube con InfoCilento

INSTAGRAM: Clicca qui per Instagram

FACEBOOK: Clicca qui per Facebook

X: Clicca qui per X

Pubblicità

Spot tv, redazionali, banner, reel o post sui social. InfoCilento ti offre tante opportunità per promuovere la tua attività, ottenendo la massima visibilità a costi contenuti.

Mail: commerciale@infocilento.it

Telefono: +39 329 421 4814

Segnalazioni e contatti

Inviaci informazioni e segnalazioni. Invia un messaggio WhatsApp al numero +39 327 229 5001