Almanacco

Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 16 giugno: nel 1963 la prima donna nello spazio

Almanacco del 16 Giugno: dalla prima donna nello spazio,Valentina Tereškova, al genio di Stanlio e Tupac. Accadde oggi!

Redazione Infocilento
Valentina-Tereskova

Ecco l’almanacco completo del 16 giugno, un giorno che unisce conquiste spaziali, capolavori della letteratura e importanti riflessioni globali.

Giornate Mondiali e Nazionali

  • Giornata Internazionale delle Rimesse Familiari: Istituita dalle Nazioni Unite per riconoscere il cruciale contributo economico di oltre 200 milioni di lavoratori migranti che inviano denaro a casa per sostenere le proprie famiglie.
  • Giornata del Bambino Africano: Nata per commemorare il massacro di Soweto del 1976, quando centinaia di studenti sudafricani furono uccisi mentre protestavano per una migliore istruzione. Oggi serve a proteggere i diritti dei bambini in Africa.

Il Santo del Giorno

  • San Quirico e Santa Giulitta: Madre e figlio, martiri del IV secolo in Asia Minore. San Quirico, morto a soli tre anni insieme alla madre, è uno dei martiri più giovani della storia della Chiesa ed è protettore dei bambini.
  • Altri santi: San Ceccardo di Luni (vescovo e martire), Santa Lutgarda (vergine).

Accadde Oggi: I Grandi Eventi Storici

  • 1846 – L’elezione di Papa Pio IX: Giovanni Maria Mastai Ferretti viene eletto Papa. Il suo sarà il pontificato più lungo della storia della Chiesa cattolica dopo quello di San Pietro, durato quasi 32 anni.
  • 1903 – Nasce la Ford Motor Company: Henry Ford fonda a Detroit la celebre casa automobilistica con un capitale iniziale di soli 28.000 dollari forniti da dodici investitori.
  • 1904 – Il giorno del “Bloomsday”: È il giorno in cui si svolgono interamente le vicende di Leopold Bloom, il protagonista dell’Ulisse di James Joyce. Oggi questa data viene celebrata a Dublino e in tutto il mondo dagli amanti della letteratura.
  • 1963 – Valentina Tereškova nello spazio: A bordo della navicella Vostok 6, la cosmonauta sovietica diventa la prima donna nello spazio, completando 48 orbite attorno alla Terra.
  • 1976 – La rivolta di Soweto: In Sudafrica, migliaia di studenti neri scendono in piazza contro il regime dell’apartheid che voleva imporre la lingua afrikaans nelle scuole. La repressione della polizia fu violentissima e causò una strage.

Nati Oggi (Chi è nato il 16 giugno)

  • Giovanni Boccaccio (1313 – 1375): Scrittore e poeta italiano, autore del celeberrimo Decameron e colonna portante della lingua e della letteratura italiana.
  • Stan Laurel (1890 – 1965): Nome d’arte di Arthur Stanley Jefferson, l’indimenticabile “Stanlio” del duo comico Stanlio e Ollio, genio della comicità slapstick.
  • Giacomo Agostini (1942): Il pilota motociclistico più titolato nella storia del motomondiale, vincitore di ben 15 titoli iridati.
  • Tupac Shakur (1971 – 1996): Considerato uno dei rapper più influenti, iconici e talentuosi di tutti i tempi, simbolo della cultura hip-hop mondiale.

Scomparsi Oggi

  • Marc Bloch (1886 – 1944): Storico francese e cofondatore della celebre scuola delle Annales. Membro della Resistenza francese, venne fucilato dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale.
  • Tony Gwynn (1960 – 2014): Leggenda del baseball americano e membro della Hall of Fame, celebre per la sua incredibile media battuta con i San Diego Padres.
  • Helmut Kohl (1930 – 2017): Politico tedesco e Cancelliere della Germania dal 1982 al 1998, considerato l’uomo chiave della riunificazione tedesca e uno dei padri dell’Euro.

Programmi Tv
InfoCilento è anche tv, in tutta la provincia di Salerno sul Canale 79 del digitale terrestre. Segui il nostro Telegiornale, dal lunedì al sabato alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Lunedì, dopo il tg, appuntamento con l’approfondimento sportivo. Inoltre potrai seguire quotidianamente programmi di approfondimento e intrattenimento.

Clicca qui per vedere la programmazione completa o seguire la tv in streaming.

Chat

Se vuoi ricevere le principali notizie su Whatsapp iscriviti al canale, clicca qui.

Seguici sui social

YOUTUBE: Clicca qui per Youtube con InfoCilento

INSTAGRAM: Clicca qui per Instagram

FACEBOOK: Clicca qui per Facebook

X: Clicca qui per X

Pubblicità

Spot tv, redazionali, banner, reel o post sui social. InfoCilento ti offre tante opportunità per promuovere la tua attività, ottenendo la massima visibilità a costi contenuti.

Mail:  commerciale@infocilento.it

Telefono: +39 329 421 4814

Segnalazioni e contatti

Inviaci informazioni e segnalazioni. Invia un messaggio WhatsApp al numero +39 327 229 5001

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.