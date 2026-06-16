Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 16 giugno: nel 1963 la prima donna nello spazio

Ecco l’almanacco completo del 16 giugno, un giorno che unisce conquiste spaziali, capolavori della letteratura e importanti riflessioni globali.

Giornate Mondiali e Nazionali

Giornata Internazionale delle Rimesse Familiari : Istituita dalle Nazioni Unite per riconoscere il cruciale contributo economico di oltre 200 milioni di lavoratori migranti che inviano denaro a casa per sostenere le proprie famiglie.

: Istituita dalle Nazioni Unite per riconoscere il cruciale contributo economico di oltre 200 milioni di lavoratori migranti che inviano denaro a casa per sostenere le proprie famiglie. Giornata del Bambino Africano: Nata per commemorare il massacro di Soweto del 1976, quando centinaia di studenti sudafricani furono uccisi mentre protestavano per una migliore istruzione. Oggi serve a proteggere i diritti dei bambini in Africa.

Il Santo del Giorno

San Quirico e Santa Giulitta : Madre e figlio, martiri del IV secolo in Asia Minore. San Quirico, morto a soli tre anni insieme alla madre, è uno dei martiri più giovani della storia della Chiesa ed è protettore dei bambini.

: Madre e figlio, martiri del IV secolo in Asia Minore. San Quirico, morto a soli tre anni insieme alla madre, è uno dei martiri più giovani della storia della Chiesa ed è protettore dei bambini. Altri santi: San Ceccardo di Luni (vescovo e martire), Santa Lutgarda (vergine).

Accadde Oggi: I Grandi Eventi Storici

1846 – L’elezione di Papa Pio IX : Giovanni Maria Mastai Ferretti viene eletto Papa. Il suo sarà il pontificato più lungo della storia della Chiesa cattolica dopo quello di San Pietro, durato quasi 32 anni.

: Giovanni Maria Mastai Ferretti viene eletto Papa. Il suo sarà il pontificato più lungo della storia della Chiesa cattolica dopo quello di San Pietro, durato quasi 32 anni. 1903 – Nasce la Ford Motor Company : Henry Ford fonda a Detroit la celebre casa automobilistica con un capitale iniziale di soli 28.000 dollari forniti da dodici investitori.

: Henry Ford fonda a Detroit la celebre casa automobilistica con un capitale iniziale di soli 28.000 dollari forniti da dodici investitori. 1904 – Il giorno del “Bloomsday” : È il giorno in cui si svolgono interamente le vicende di Leopold Bloom, il protagonista dell’ Ulisse di James Joyce. Oggi questa data viene celebrata a Dublino e in tutto il mondo dagli amanti della letteratura.

: È il giorno in cui si svolgono interamente le vicende di Leopold Bloom, il protagonista dell’ di James Joyce. Oggi questa data viene celebrata a Dublino e in tutto il mondo dagli amanti della letteratura. 1963 – Valentina Tereškova nello spazio : A bordo della navicella Vostok 6, la cosmonauta sovietica diventa la prima donna nello spazio , completando 48 orbite attorno alla Terra.

: A bordo della navicella Vostok 6, la cosmonauta sovietica diventa la , completando 48 orbite attorno alla Terra. 1976 – La rivolta di Soweto: In Sudafrica, migliaia di studenti neri scendono in piazza contro il regime dell’apartheid che voleva imporre la lingua afrikaans nelle scuole. La repressione della polizia fu violentissima e causò una strage.

Nati Oggi (Chi è nato il 16 giugno)

Giovanni Boccaccio (1313 – 1375): Scrittore e poeta italiano, autore del celeberrimo Decameron e colonna portante della lingua e della letteratura italiana.

(1313 – 1375): Scrittore e poeta italiano, autore del celeberrimo Decameron e colonna portante della lingua e della letteratura italiana. Stan Laurel (1890 – 1965): Nome d’arte di Arthur Stanley Jefferson, l’indimenticabile “Stanlio” del duo comico Stanlio e Ollio, genio della comicità slapstick.

(1890 – 1965): Nome d’arte di Arthur Stanley Jefferson, l’indimenticabile “Stanlio” del duo comico Stanlio e Ollio, genio della comicità slapstick. Giacomo Agostini (1942): Il pilota motociclistico più titolato nella storia del motomondiale, vincitore di ben 15 titoli iridati.

(1942): Il pilota motociclistico più titolato nella storia del motomondiale, vincitore di ben 15 titoli iridati. Tupac Shakur (1971 – 1996): Considerato uno dei rapper più influenti, iconici e talentuosi di tutti i tempi, simbolo della cultura hip-hop mondiale.

Scomparsi Oggi

Marc Bloch (1886 – 1944): Storico francese e cofondatore della celebre scuola delle Annales. Membro della Resistenza francese, venne fucilato dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale.

(1886 – 1944): Storico francese e cofondatore della celebre scuola delle Annales. Membro della Resistenza francese, venne fucilato dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Tony Gwynn (1960 – 2014): Leggenda del baseball americano e membro della Hall of Fame, celebre per la sua incredibile media battuta con i San Diego Padres.

(1960 – 2014): Leggenda del baseball americano e membro della Hall of Fame, celebre per la sua incredibile media battuta con i San Diego Padres. Helmut Kohl (1930 – 2017): Politico tedesco e Cancelliere della Germania dal 1982 al 1998, considerato l’uomo chiave della riunificazione tedesca e uno dei padri dell’Euro.

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