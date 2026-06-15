Sala Consilina in lutto: addio alla professoressa Mariapia Mancuso, il commovente ricordo della scuola

Profondo cordoglio a Sala Consilina per la scomparsa della professoressa Mariapia Mancuso, docente di Religione di 57 anni. La notizia ha suscitato dolore e commozione nell’intera comunità scolastica dell’Istituto “Pisacane” di Padula che ha voluto ricordare l’insegnante con parole cariche di affetto e riconoscenza.

Il ricordo dell’Istituto “Pisacane”: “Una mamma per tutti”

“Sempre gentile, sorridente e accogliente, Mariapia ha guidato i suoi alunni con amore e dedizione. Non è stata solo una docente, ma una mamma per tutti, pronta a donare consigli preziosi e parole di conforto”, si legge nel messaggio diffuso dalla scuola.

Un ricordo che mette in evidenza non solo le sue qualità professionali, ma soprattutto la straordinaria umanità che l’ha contraddistinta. Con grazia e sensibilità, la professoressa Mancuso è stata un punto di riferimento per generazioni di studenti, accompagnandoli nelle difficoltà quotidiane e sostenendoli nei momenti più importanti del loro percorso di crescita.

La vicinanza agli studenti anche nei momenti difficili

Anche durante la malattia, meno di un anno fa, aveva voluto far sentire la propria vicinanza agli alunni impegnati negli Esami di Stato, passando a salutarli e promettendo loro che sarebbe tornata presto a scuola. Un desiderio che purtroppo il destino non le ha consentito di realizzare.

“La sua risata contagiosa ci accompagnerà ovunque. Mariapia sarà sempre con noi, tutte le mattine, quando entreremo a scuola e, ad accoglierci, ci sarà la panchina rossa che lei aveva fortemente voluto”, hanno scritto ancora i colleghi e il personale scolastico, ricordando uno dei segni concreti del suo impegno e della sua sensibilità verso i temi sociali.

L’ultimo saluto alla professoressa Mancuso

La salma giungerà martedì 16 giugno alle ore 17 nella chiesa di Sant’Anna a Sala Consilina, dove sarà celebrato il rito funebre.