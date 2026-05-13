Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 13 maggio: si celebra la Madonna di Fatima

Benvenuti all’appuntamento con l’almanacco del 13 maggio. Questa data attraversa i secoli unendo spiritualità profonda, grandi imprese sportive e svolte politiche epocali. Dalle apparizioni mariane che hanno segnato il Novecento alla nascita di geni della musica e dell’arte, il 13 maggio si rivela un giorno denso di memoria e significato.

Santi del giorno

In questo giorno la Chiesa Cattolica celebra la Beata Vergine Maria di Fatima, in memoria della prima apparizione ai tre pastorelli in Portogallo nel 1917. Si festeggiano inoltre Sant’Agnese di Poitiers, badessa; San Servazio, vescovo di Tongres; San Natale di Milano, vescovo; San Cristanziano, martire; e Sant’Andrea Uberto Fournet, sacerdote e fondatore.

Nati e morti del giorno

L’elenco dei protagonisti della storia e della cultura nati o scomparsi il 13 maggio:

Maria Teresa d’Austria (1717 – 1780), imperatrice e figura centrale dell’Illuminismo europeo.

(1717 – 1780), imperatrice e figura centrale dell’Illuminismo europeo. Pio IX (1792 – 1878), al secolo Giovanni Maria Mastai Ferretti, il papa dal pontificato più lungo della storia dopo quello di San Pietro.

(1792 – 1878), al secolo Giovanni Maria Mastai Ferretti, il papa dal pontificato più lungo della storia dopo quello di San Pietro. Georges Braque (1882 – 1963), pittore e scultore francese, fondatore del Cubismo insieme a Picasso.

(1882 – 1963), pittore e scultore francese, fondatore del Cubismo insieme a Picasso. Gianni Boncompagni (1932 – 2017), iconico regista, autore televisivo e radiofonico italiano.

(1932 – 2017), iconico regista, autore televisivo e radiofonico italiano. Tony Renis (1938), cantante e produttore discografico italiano, celebre per “Quando quando quando”.

(1938), cantante e produttore discografico italiano, celebre per “Quando quando quando”. Stevie Wonder (1950), leggenda della musica soul e pop statunitense.

(1950), leggenda della musica soul e pop statunitense. Stefano Tacconi (1957), ex portiere della Juventus e della nazionale italiana.

(1957), ex portiere della Juventus e della nazionale italiana. Romelu Lukaku (1993), calciatore belga di fama internazionale.

(1993), calciatore belga di fama internazionale. Chet Baker (1929 – 1988), trombettista e cantante jazz statunitense, deceduto in questo giorno.

(1929 – 1988), trombettista e cantante jazz statunitense, deceduto in questo giorno. Gary Cooper (1901 – 1961), attore statunitense, icona dell’età d’oro di Hollywood, deceduto in questo giorno.

(1901 – 1961), attore statunitense, icona dell’età d’oro di Hollywood, deceduto in questo giorno. Doris Day (1922 – 2019), attrice e cantante statunitense, scomparsa in questa data.

Eventi storici

1888 : Il Brasile approva la “Lei Áurea”, che abolisce definitivamente la schiavitù nel Paese.

: Il Brasile approva la “Lei Áurea”, che abolisce definitivamente la schiavitù nel Paese. 1909 : Da Piazzale Loreto a Milano parte il primo Giro d’Italia della storia, vinto poi da Luigi Ganna.

: Da Piazzale Loreto a Milano parte il primo Giro d’Italia della storia, vinto poi da Luigi Ganna. 1917 : Tre piccoli pastorelli a Fatima, in Portogallo, riferiscono di aver visto per la prima volta la Madonna.

: Tre piccoli pastorelli a Fatima, in Portogallo, riferiscono di aver visto per la prima volta la Madonna. 1978 : In Italia viene approvata la Legge 180, nota come Legge Basaglia, che dispone la chiusura dei manicomi.

: In Italia viene approvata la Legge 180, nota come Legge Basaglia, che dispone la chiusura dei manicomi. 1981 : In Piazza San Pietro a Roma, Papa Giovanni Paolo II viene ferito gravemente in un attentato compiuto dal turco Mehmet Ali Ağca.

: In Piazza San Pietro a Roma, Papa Giovanni Paolo II viene ferito gravemente in un attentato compiuto dal turco Mehmet Ali Ağca. 1999: Carlo Azeglio Ciampi viene eletto decimo Presidente della Repubblica Italiana al primo scrutinio.

Giornate mondiali

Il 13 maggio è la data in cui fu istituita ufficialmente la Giornata Mondiale del Malato nel 1992 da Papa Giovanni Paolo II, per sensibilizzare le istituzioni e la società civile verso chi soffre. In molti anni, questa data coincide o è prossima alla Giornata Mondiale del Commercio Equo e Solidale.

Curiosità sui nati in questo giorno

Chi nasce il 13 maggio cade sotto il segno del Toro. Si dice che i nati in questo giorno possiedano un’energia naturale travolgente e una grande capacità di influenzare gli altri attraverso l’esempio pratico più che con le parole. Un tratto comune è la determinazione: come dimostrato da Stevie Wonder (che non ha mai permesso alla cecità di limitare il suo genio) o Maria Teresa d’Austria (che gestì un impero in un’epoca dominata dagli uomini), la resilienza è la loro firma distintiva.

Citazione del giorno

“Essere cieco ed essere nero non sono mai stati svantaggi. Sono quello che sono. Mi amo.” — Stevie Wonder

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