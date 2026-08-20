Buongiorno da InfoCilento: l’Almanacco di mercoledì 19 agosto 2026

Un nuovo giorno d’estate si apre sul Cilento e sulla provincia di Salerno. Tra le ultime code del controesodo di Ferragosto, sagre nei borghi dell’entroterra e le previsioni meteo che promettono ancora caldo, ecco tutto quello che c’è da sapere per iniziare bene la giornata: il tempo atteso, gli eventi in programma, il santo del giorno, gli accadimenti storici legati al 19 agosto e le notizie principali pubblicate ieri su InfoCilento.

Meteo: Cilento e Salerno, mercoledì 19 agosto

Cilento (zona Vallo della Lucania): cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, temperature comprese tra 23°C e 31°C circa. Probabilità di pioggia contenuta, intorno al 20%, non è escluso qualche rovescio isolato nel pomeriggio-sera.

Salerno città: giornata all’insegna del sole velato, con temperature tra 25°C e 30°C. Rischio pioggia più basso, circa il 10%.

In generale una giornata calda ma non bollente, con clima estivo stabile su tutta la provincia: condizioni ideali per proseguire le ultime uscite al mare prima del rientro dalle vacanze.

Eventi in provincia di Salerno, 19 agosto

La giornata offre diverse occasioni tra musica, tradizione e buon cibo nei borghi del Cilento e del Salernitano:

Zoppi di Montecorice – “Borgo Dance – In Bianco Sotto le Stelle”: serata di musica a tema, dress code total white ed enogastronomia cilentana nel borgo che si anima sotto le stelle.

– “Borgo Dance – In Bianco Sotto le Stelle”: serata di musica a tema, dress code total white ed enogastronomia cilentana nel borgo che si anima sotto le stelle. Castel San Lorenzo – Al Mulino del Principe prende il via “Intrecci al Mulino” (19-20 agosto): laboratori di antica manualità rurale, cesti in vimini, fiori di carta e merenda lungo il fiume Calore.

– Al Mulino del Principe prende il via “Intrecci al Mulino” (19-20 agosto): laboratori di antica manualità rurale, cesti in vimini, fiori di carta e merenda lungo il fiume Calore. Celle di Bulgheria – Prosegue la sagra locale, in programma fino al 19 agosto.

– Prosegue la sagra locale, in programma fino al 19 agosto. Stio – Continuano gli appuntamenti della sagra del paese, che si protrae fino al 23 agosto.

– Continuano gli appuntamenti della sagra del paese, che si protrae fino al 23 agosto. Perdifumo (Vatolla) – Prosegue la Festa della Cipolla di Vatolla, tra le manifestazioni gastronomiche più longeve dell’estate cilentana, fino al 22 agosto.

– Prosegue la Festa della Cipolla di Vatolla, tra le manifestazioni gastronomiche più longeve dell’estate cilentana, fino al 22 agosto. Pioppi – Tappa della campagna estiva politica di Fratelli d’Italia con Edmondo Cirielli e Vietri.

Un mercoledì di mezza estate, dunque, ancora ricco di sagre e occasioni per scoprire i borghi dell’entroterra.

Il Santo del giorno: San Giovanni Eudes

Il 19 agosto la Chiesa cattolica ricorda San Giovanni Eudes, sacerdote normanno nato nel 1601 e morto proprio in questo giorno nel 1680 a Caen, in Francia. Dedicò la vita alla cura dei malati durante le epidemie di peste e alla predicazione tra il popolo. Fondò la Congregazione di Gesù e Maria (gli “Eudisti”), dedita alla formazione dei sacerdoti, e la Congregazione di Nostra Signora della Carità del Rifugio. È ricordato in particolare per aver promosso la devozione ai Sacri Cuori di Gesù e Maria. Fu proclamato santo da Papa Pio XI nel 1925.

Accadde oggi, 19 agosto

Alcuni degli eventi storici più significativi legati a questa data:

480 a.C. – Battaglia delle Termopili: l’esercito greco guidato da Leonida I di Sparta ferma l’avanzata persiana di Serse.

– Battaglia delle Termopili: l’esercito greco guidato da Leonida I di Sparta ferma l’avanzata persiana di Serse. 14 d.C. – Muore a Nola l’imperatore Ottaviano Augusto, primo imperatore romano.

– Muore a Nola l’imperatore Ottaviano Augusto, primo imperatore romano. 1860 – Giuseppe Garibaldi sbarca a Melito Porto Salvo, in Calabria, durante la spedizione dei Mille.

– Giuseppe Garibaldi sbarca a Melito Porto Salvo, in Calabria, durante la spedizione dei Mille. 1919 – L’Afghanistan ottiene l’indipendenza dal Regno Unito.

– L’Afghanistan ottiene l’indipendenza dal Regno Unito. 1936 – Il poeta e drammaturgo Federico García Lorca viene fucilato in Spagna dai franchisti.

– Il poeta e drammaturgo Federico García Lorca viene fucilato in Spagna dai franchisti. 1945 – I Viet Minh guidati da Ho Chi Minh prendono il potere ad Hanoi.

– I Viet Minh guidati da Ho Chi Minh prendono il potere ad Hanoi. 1949 – Strage di Passo di Rigano-Bellolampo, sulle alture di Palermo: sette carabinieri uccisi da una mina piazzata dagli uomini del bandito Salvatore Giuliano.

– Strage di Passo di Rigano-Bellolampo, sulle alture di Palermo: sette carabinieri uccisi da una mina piazzata dagli uomini del bandito Salvatore Giuliano. 1953 – Colpo di stato in Iran sostenuto dalla CIA, con il ritorno sul trono dello Scià Mohammad Reza Pahlavi.

– Colpo di stato in Iran sostenuto dalla CIA, con il ritorno sul trono dello Scià Mohammad Reza Pahlavi. 1954 – Muore in Val di Sella (Trento) Alcide De Gasperi, uno dei padri della Repubblica italiana.

Tra i nati in questo giorno: Coco Chanel (1883), Bill Clinton (1946), Nanni Moretti (1953), Francesca Comencini (1961) e il calciatore Marco Materazzi (1973).

Le principali notizie di ieri, 18 agosto, su InfoCilento

Capaccio Paestum, blitz nella notte contro gli ombrelloni segnaposto

Agropoli, rischia di soffocare per la mozzarella: salvato in pizzeria

Agropoli, scavo abusivo sulla rupe: il Sindaco ordina la messa in sicurezza

Castellabate, rimossa la barca a vela arenata sulla spiaggia di Lago

Incendio all’Iper Bazar di Eboli: vigili del fuoco sul posto

Lite al parco Liborio Bonifacio di Agropoli: giovane ferito con un’arma da taglio

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