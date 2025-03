Buonabitacolo: raro avvistamento di lupo nella riserva naturale del Sentiero Torrente Peglio Delle Ginestre

Nella riserva naturale del Sentiero Torrente Peglio Delle Ginestre, nel Comune di Buonabitacolo si è verificato un avvistamento raro e spettacolare all’interno della. Un esemplare di lupo, immortalato dalle foto trappole presenti nella zona, ha confermato la presenza della sua specie nel territorio del Vallo di Diano.

L’avvistamento

Queste foto trappole, posizionate strategicamente per monitorare l’area e prevenire abbandoni illeciti di rifiuti, il taglio di alberi e la caccia in zone protette, sono riuscite a catturare l’immagine del predatore per pochi istanti, rivelando la sua presenza in una zona ricca di biodiversità.

Negli ultimi due anni, infatti, sono stati segnalati diversi passaggi di lupi nel territorio, senza però destare particolare preoccupazione per l’equilibrio della fauna locale. Le numerose specie che popolano l’area, tra cui tassi, istrici, caprioli, cervi, daini, lepri, cinghiali, volpi e scoiattoli, sembrano convivere pacificamente, senza che la presenza del lupo abbia alterato i movimenti della fauna.

Il lupo: una presenza in aumento nel Vallo di Diano

La presenza del lupo nel Vallo di Diano è in continua crescita e stabile ormai da anni, come testimoniano gli avvistamenti registrati anche a Sant’Arsenio e a Montesano sulla Marcellana, nonché le numerose perdite di animali da allevamento causate da questi esemplari.

Tuttavia, la presenza del lupo rappresenta un segno di un ambiente sano e in equilibrio, dove ogni specie ha un ruolo importante nel mantenimento della biodiversità. Le immagini catturate dalle foto trappole lungo il Sentiero Peglio delle Ginestre ne sono una dimostrazione.