Botti di Capodanno: sei feriti nel salernitano. Grave 46enne di Eboli

Sei i feriti nel salernitano a causa dei petardi per festeggiare il 2026. Due nella Piana del Sele.

I feriti

Il più grave è un uomo di 46 anni di Eboli che, in seguito all’esplosione di un botto di inizio anno, ha subito gravi lesioni alla mano destra. Il paziente è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Ruggi” di Salerno. Per lui i medici hanno diagnosticato una prognosi di circa 25 giorni.

Un secondo ferito meno grave, è stato medicato al Santa Maria della Speranza di Battipaglia, con prognosi di pochi giorni.