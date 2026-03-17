Boom di iscrizioni all’Università di Salerno: quasi 10mila nuovi avvii di carriera

Dati in crescita per le Immatricolazioni ai Corsi di Studi dell’Ateneo nell’anno accademico 2025/26. Si sono chiuse, ad inizio marzo, le iscrizioni ai percorsi di laurea e laurea magistrale dell’Università degli Studi di Salerno. Le rilevazioni raccolte restituiscono un numero di immatricolati puri (studenti e studentesse che entrano per la prima volta nel sistema universitario) ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico che è pari a 6081, con un incremento del 5% (ovvero di circa 300 nuovi studenti) rispetto all’anno precedente.

10mila nuovi avvii di carriera

Il numero degli avvii di carriera (studenti complessivamente immatricolati a corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di secondo livello di durata biennale) è risultato essere di 9904 studenti, con un incremento superiore al 6.5% sull’anno precedente e 650 nuovi iscritti. Particolarmente rilevante è il dato relativo al numero di immatricolati ai corsi di laurea magistrale (durata biennale) che è cresciuto quasi del 19 %.

La soddisfazione del Rettore

“Siamo particolarmente contenti di questo dato complessivo – ha dichiarato il Rettore Virgilio D’Antonio – che conferma l’importanza della formazione universitaria per i nostri giovani e testimonia la volontà di affidare la realizzazione dei propri sogni e progetti al percorso universitario, qui nei campus UniSA. Anche alla luce delle rilevazioni emerse proprio in questi giorni sull’andamento nazionale, questi dati appaiono davvero importanti, non solo perché attestano un trend positivo, ma anche perché raccontano del grande lavoro svolto in simbiosi da tutte le componenti dell’Ateneo – docenti, personale tecnico e amministrativo, la comunità studentesca – nel creare le condizioni più favorevoli per una formazione e una ricerca di valore, in un campus sempre più aperto e in contatto con il tessuto urbano, culturale e imprenditoriale.

Un messaggio di congratulazioni speciale vogliamo dedicarlo anche ai nostri laureati e laureate, insieme al migliore augurio per il futuro che stanno già immaginando e costruendo” – chiude il Rettore.

Trend positivo

Anche il dato dei laureati UniSA, infatti, risulta registrare all’anno solare 2025 un incremento di oltre il 3.5% pari data sull’anno precedente, con 200 studenti e studentesse in più, che quest’anno hanno raggiunto il loro traguardo universitario in uno dei corsi di studio dell’Ateneo