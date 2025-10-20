Blitz antidroga nel Vallo di Diano: 6 arresti tra il comprensorio valdianese e Napoli

Operazione antidroga all’alba nel Vallo di Diano. I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, coordinati dal capitano Veronica Pastori, hanno eseguito sei arresti nell’ambito di un’indagine sul traffico di sostanze stupefacenti tra Napoli e l’area sud del Vallo di Diano.

L’operazione

Le ordinanze di custodia cautelare, disposte dalla Procura di Lagonegro, hanno colpito soggetti ritenuti coinvolti in una rete di spaccio attiva tra i comuni di Buonabitacolo, Casalbuono e il capoluogo campano.

Rete di spaccio

Secondo quanto emerso, la droga – principalmente cocaina e hashish – veniva approvvigionata nel napoletano per poi essere smerciata nella zona sud del comprensorio valdianese.

Indagini in corso

L’attività investigativa è frutto di un’azione capillare e riservata condotta negli ultimi mesi dai militari dell’Arma. Al momento la Procura mantiene il massimo riserbo su ulteriori dettagli dell’operazione, che potrebbe avere nuovi sviluppi.