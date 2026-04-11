Blitz al Palasele per il concerto di Nino D’Angelo: tre Daspo e multe per 15 mila euro

In occasione dell’atteso concerto di Nino D’Angelo tenutosi questa sera presso il Palasele, il Comando di Polizia Municipale di Eboli ha messo in atto un piano straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’abusivismo commerciale e alla tutela della sicurezza urbana. L’operazione ha mirato a garantire il corretto svolgimento dell’evento, proteggendo l’area dal degrado e dai mercati illegali.

Tolleranza zero contro i venditori abusivi

Durante l’operazione, gli agenti hanno individuato e fermato tre venditori abusivi, tutti provenienti da Napoli, intenti a commercializzare illegalmente gadget, bevande e generi alimentari nei pressi della struttura, approfittando del grande afflusso di fan. L’intervento tempestivo ha permesso di bloccare l’attività prima che potesse arrecare disturbo o rischi alla pubblica incolumità.

Sanzioni record e sequestro della merce

A seguito degli accertamenti, che hanno confermato la totale assenza di autorizzazioni per la vendita su area pubblica, sono state applicate pesanti sanzioni. In conformità con la Legge Regionale Campania, a ciascun trasgressore è stata elevata una sanzione di 5.000 euro. Contestualmente, gli agenti hanno proceduto al sequestro immediato di tutte le attrezzature e della merce destinata alla vendita illecita.

Daspo Urbano e allontanamento dal territorio

Oltre alle sanzioni pecuniarie, nei confronti dei tre soggetti è stato applicato il Daspo Urbano, con contestuale ordine di allontanamento e divieto di rientro nel territorio del Comune di Eboli. Questo provvedimento rafforza l’efficacia dell’azione di prevenzione contro la recidiva e garantisce maggiore sicurezza ai cittadini e ai visitatori.

La tutela del commercio regolare e della salute

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di monitoraggio dei grandi eventi ospitati dalla città, volta a garantire che le manifestazioni si svolgano nel pieno rispetto della legalità. L’obiettivo è tutelare sia i commercianti regolari che la salute dei consumatori, spesso messa a rischio dalla vendita di alimenti e bevande privi di tracciabilità e controlli igienico-sanitari.

Le dichiarazioni dell’assessore Corsetto

“L’attenzione resta altissima,” dichiara l’assessore Antonio Corsetto. “Non tollereremo forme di illegalità che degradano il decoro della nostra città e danneggiano l’economia sana del territorio.”