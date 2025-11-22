Black Friday, sconti in anticipo: ecco cosa ne pensano i cittadini di Agropoli

Il terzo venerdì di novembre coincide con il Black Friday, ricorrenza dedicata agli acquisti scontati. Molti negozi fisici e diversi siti di e-commerce hanno già avviato le promozioni, proponendo offerte che anticipano di giorni la data ufficiale. Le iniziative commerciali coinvolgono numerosi settori e puntano ad attirare consumatori sempre più attenti alla convenienza e alla trasparenza dei prezzi.

Il sondaggio

Per verificare la percezione reale degli acquisti, InfoCilento ha realizzato un sondaggio tra i cittadini di Agropoli. L’obiettivo è valutare se gli sconti applicati siano considerati autentici e se, secondo l’opinione degli intervistati, convenga davvero approfittare del Black Friday.

Il sondaggio esplora anche un altro aspetto rilevante: la preferenza tra acquisti in negozio o su piattaforme online. Un tema centrale in un periodo in cui il commercio digitale continua a crescere e a modificare le abitudini di consumo.

Acquisti online o nei negozi

Un ulteriore focus del sondaggio riguarda le abitudini d’acquisto: la scelta tra esperienza in negozio e comodità dell’online. Questo aspetto permette di comprendere meglio le tendenze locali e come il Black Friday influenzi il comportamento dei consumatori di Agropoli.