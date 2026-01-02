Benvenuta Rachele: la prima nascita del 2026 arriva dal Cilento

Si chiama Rachele la prima bambina nata in provincia di Salerno in questo 2026. La piccola, dal peso di 2 chili e 430 grammi, è venuta alla luce alle ore 6.30 presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Ruggi d’Aragona di Salerno. Sebbene la nascita sia avvenuta nel capoluogo, il lieto evento riguarda strettamente il territorio cilentano: i genitori sono infatti residenti a San Severino di Centola.

Il primato provinciale a Nocera Inferiore

Allargando lo sguardo all’area nord della provincia di Salerno, il primato cronologico del primo parto dell’anno spetta all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Qui, alle ore 4.06, è nato un bambino di 2 chili e 570 grammi. Il piccolo è figlio di una coppia di origini ucraine che, al momento del parto, non aveva ancora sciolto la riserva sul nome da assegnare al neonato.

Il fiocco rosa all’ospedale di Battipaglia

Poco dopo le ore 6.30, la provincia ha registrato un terzo lieto evento. Alle ore 6.50, presso l’ospedale di Battipaglia, è nata Meriem. La bambina, che pesa 3 chili e 400 grammi, è figlia di genitori migranti di origine araba.