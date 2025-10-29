Beni demaniali Acquavella, opportunità di lavoro. Ecco le figure richieste

Una nuova opportunità di impiego si apre nella comunità di Acquavella. L’ente locale “Beni Demaniali Acquavella” ha infatti pubblicato un avviso di ricerca di personale per ampliare il proprio organico. Le posizioni aperte riguardano sia il settore amministrativo che quello agricolo, offrendo contratti a tempo determinato e pieno.

Ricerca di figure amministrative

Per le posizioni amministrative, l’ente è alla ricerca di candidati con un diploma o laurea a indirizzo tecnico-commerciale. Il contratto proposto è a tempo parziale e determinato.

I compiti principali per queste figure includeranno:

• Gestione amministrativa e contabile.

• Utilizzo del computer.

• Archiviazione di documenti.

• Gestione della corrispondenza.

Una short list dei candidati idonei verrà creata seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Integrazione di operai agricoli

L’avviso prevede anche l’assunzione di operai agricoli per potenziare la squadra già in forza all’Ente. Per queste figure è previsto un contratto a tempo pieno e determinato. Il loro ruolo sarà focalizzato sulla manutenzione e cura dei terreni.

Anche in questo caso, l’Ente aggiornerà la short list già esistente con i nuovi candidati, basandosi sempre sull’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Come candidarsi

Gli interessati hanno tempo fino al 7 novembre 2025 per inviare la propria candidatura. L’unico canale per la presentazione delle domande è l’indirizzo email: info@benidemanialiacquavella.it. È fondamentale allegare alla email anche una copia del proprio documento d’identità.

L’avviso è stato emesso ad Acquavella in data odierna, 29 ottobre 2025. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web www.benidemanialiacquavella.it o contattare l’Ente al numero 0974 906467.

