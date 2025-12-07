Bellosguardo, sicurezza stradale: approvato il progetto per via Fangiola. Corsa ai fondi ministeriali

L’amministrazione comunale di Bellosguardo punta a riqualificare la viabilità locale sfruttando le opportunità offerte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’esecutivo guidato dal sindaco Giuseppe Parente ha approvato il progetto esecutivo per gli interventi di messa in sicurezza della strada comunale “Fangiola”. L’operazione mira a intercettare risorse fondamentali per la manutenzione del territorio, sfruttando le finestre temporali previste dai bandi statali.
Un’opportunità per i piccoli borghi
L’intervento si inserisce nel contesto del “Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni”, una misura prevista dal decreto legge n. 104 del 2023, destinata agli enti con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Il fondo, che per l’anno 2025 vanta una dotazione di 12 milioni di euro, consente di finanziare opere di manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria.
Il Comune di Bellosguardo intende avvalersi del contributo massimo concedibile, fissato a 150.000 euro per ciascun ente beneficiario.
I dettagli del progetto e la corsa contro il tempo
Il progetto esecutivo approvato, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale prevede un investimento complessivo pari esattamente al tetto massimo del finanziamento, ovvero 150.000 euro. Data l’entità della somma, l’opera è stata contestualmente inserita nel piano triennale delle Opere Pubbliche, come previsto dal Codice degli Appalti.
La delibera autorizza la candidatura del progetto sulla piattaforma dedicata. I tempi per l’accesso ai fondi sono infatti stringenti: la finestra per la presentazione delle istanze telematiche si chiuderà inderogabilmente alle ore 12:00 del 15 dicembre 2025.