Bellosguardo: Consiglio Comunale riconosce lo Stato di Palestina

Nella giornata del 6 giugno, il Consiglio Comunale di Bellosguardo ha approvato la proposta presentata dal Consigliere Passarella Mattia che mira a riconoscere dello Stato di Palestina come entità sovrana, nei confini precedenti all’occupazione del 1967 e con Gerusalemme capitale condivisa.

L’iniziativa

In un periodo in cui il tema della giustizia e della pace in Medio Oriente è tornato prepotentemente al centro dell’attenzione internazionale, Bellosguardo si unisce ad istituzioni, governi e cittadini a livello globale che chiedono il riconoscimento del diritto del popolo palestinese a vivere in uno Stato sovrano, libero e in pace, accanto allo Stato d’Israele.

La proposta, protocollata poi in data 20 giugno, è stata costruita su basi politiche precise, richiamando le numerose risoluzioni delle Nazioni Unite in materia. Fa inoltre riferimento alle recenti decisioni di Paesi membri dell’Unione Europea come Spagna, Irlanda e Norvegia, che hanno già formalizzato il riconoscimento dello Stato di Palestina. “Il riconoscimento dello stato di Palestina è un passo importante per promuovere la pace e la stabilità in Medio Oriente e per supportare una soluzione equa e duratura del conflitto israelo-palestinese”, sottolineano da palazzo di città.