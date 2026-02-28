Beffa al “Carrano”: la Polisportiva Santa Maria cade sotto i colpi dell’Agerola dopo una rimonta illusoria

Una partita infinita, vibrante e ricca di colpi di scena premia l’Agerola, che espugna il campo della Polisportiva Santa Maria con un pirotecnico 4 a 3. Nonostante una prova di grande carattere, che aveva permesso ai padroni di casa di ribaltare il doppio svantaggio iniziale, i cilentani si arrendono nel finale a una controrimonta che lascia l’amaro in bocca.

Avvio shock e il doppio vantaggio ospite

L’approccio alla gara della Polisportiva Santa Maria è dei più complicati. Dopo soli due minuti, l’Agerola conquista un calcio di rigore: l’estremo difensore Volzone anticipa irregolarmente Giannaula commettendo fallo in area. Dagli undici metri si presenta lo stesso Giannaula, che trasforma con freddezza portando gli ospiti in vantaggio.

Il Santa Maria prova a reagire immediatamente con Salzano, che al 3′ si fa ipnotizzare da De Luca a tu per tu con la porta. Tuttavia, le lacune difensive puniscono ancora i locali al 12′, quando Bustos, sfruttando una disattenzione della retroguardia, si invola in velocità e trafigge Volzone per lo 0 a 2.

La reazione del Santa Maria e il riscatto di Salzano

Sotto di due reti, la squadra di casa alza il baricentro. Dopo i tentativi di Caprioli su punizione e di Schiattarella dalla distanza, la gara si riapre al 33′: Salzano trova un gran gol all’angolino, siglando la sua terza marcatura stagionale e ridando speranza ai suoi. Il forcing prosegue e lo stesso Salzano sfiora il raddoppio poco dopo su un assist preciso di Ventura, mentre sul fronte opposto Bustos manca di poco il bersaglio grosso con un tiro secco.

Il sorpasso firmato Schiattarella e l’illusione della vittoria

Il secondo tempo si apre sotto il segno della Polisportiva. Dopo un clamoroso auto-palo colpito dall’Agerola su una giocata ispirata di Salzano, sale in cattedra Schiattarella. Al 14’st, l’attaccante finalizza una ripartenza veloce su assist di Vona siglando il pareggio. Passano solo tre minuti e lo stesso Schiattarella completa l’opera, firmando la sua doppietta personale e il sorpasso per il 3 a 2. Il poker sembra cosa fatta al 24’st, ma la punizione di Ramacciotti si infrange contro un legno clamoroso.

Controrimonta Agerola: il finale è amaro per i cilentani

Il calcio, però, non concede distrazioni. Al 26’st l’Agerola trova il pari con un colpo di testa di Lelli su sviluppo di calcio d’angolo. La partita resta apertissima: Volzone compie un intervento prodigioso al 42’st, mentre Ramacciotti fallisce incredibilmente il colpo del KO su assist di Caprioli.

La beffa definitiva si consuma al 44’st: Castellano si gira in area e calcia di sinistro, trovando la deviazione fatale di Godoy che mette fuori causa Volzone per il definitivo 3 a 4. Nel finale concitato, Castellano sfiora persino la doppietta, ma il risultato non cambia più. L’Agerola trionfa al termine di una sfida rocambolesca, condannando la Polisportiva Santa Maria nonostante una prestazione di alto livello.