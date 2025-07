Battipaglia, vasto incendio nei pressi del cimitero comunale: caschi rossi in azione

Un vasto incendio è divampato nell’area adiacente al cimitero comunale di Battipaglia, generando preoccupazione tra i residenti e richiedendo l’intervento tempestivo delle autorità locali.

Allarme e intervento immediato delle forze dell’ordine

L’allarme è stato lanciato prontamente alle forze dell’ordine, che hanno attivato i soccorsi. Sul posto sono giunte in tempi rapidi le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Eboli, impegnate nelle difficili operazioni di spegnimento.

Zona delimitata e interventi in corso

Secondo le prime informazioni, lingue di fuoco starebbero danneggiando la zona. L’area è stata delimitata per consentire le operazioni in sicurezza, che restano tuttora in corso. Le cause del rogo non sono al momento note. Solo dopo le fasi di messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio si potrà valutare e stabilire le cause certe.

Monitoraggio costante della situazione

Le autorità continuano a monitorare l’evolversi dell’incendio, mentre le squadre di emergenza lavorano per riportare la situazione sotto controllo.