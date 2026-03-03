Battipaglia, torna l’iniziativa “8 donne per l’8 Marzo”: il consigliere Napoli celebra le donne che si sono distinte nella comunità

Si terrà il 7 Marzo, la seconda edizione del premio “8 donne per l’8 marzo”, promosso dall’amministrazione comunale di Battipaglia in sinergia con la Commissione Pari Opportunità. Intento della manifestazione è quello di attribuire un riconoscimento ad otto donne che si sono particolarmente distinte nel corso della loro vita per il contributo offerto in diversi ambiti, quali: impresa, arte, cultura, sociale, sport e professioni.

Un impegno comune

Un impegno costante, non privo di rinunce, ma nel tempo certamente proficuo, che ha lasciato un’impronta tangibile nello sviluppo della città. Il tutto raccontato attraverso la viva voce delle vincitrici – selezionate dalla Commissione pari opportunità – che avranno inoltre la possibilità di condividere le loro esperienze, i sacrifici sostenuti ed i traguardi raggiunti.

Un’occasione di crescita, utile ad evidenziare il ruolo fondamentale della donna, quale motore pulsante per lo sviluppo economico, innovativo e sociale della comunità.

Il programma

La manifestazione avrà luogo a partire dalle ore 10:00 all’interno dell’aula consiliare del Comune di Battipaglia. Presente, nell’occasione, la Sindaca Cecilia Francese e la Commissione Pari Opportunità, unitamente al suo presidente, il consigliere comunale Francesca Napoli.

Questa manifestazione si pone come obiettivo quello di offrire il giusto riconoscimento ad otto donne battipagliesi che, con la loro dedizione, costanza e sacrificio, hanno contributo in maniera sostanziale a rendere la nostra comunità migliore – sottolinea Francesca Napoli, a tal riguardo, mi preme ringraziare la Sindaca Cecilia Francese, che ne ha accolto con grande entusiasmo il prosieguo, e la Commissione Pari opportunità che sta lavorando alacremente per la buona riuscita della manifestazione.