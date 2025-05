Battipaglia: torna EnableX – Accelerate innovation – Warian Annual Meeting, un convegno sull’innovazione digitale

E’ tutto pronto per quello che, senza ombra di dubbio, si conferma già essere un evento atteso, esclusivo e partecipato.

Il prossimo mercoledì 18 giugno, presso i saloni del Circuito del Sele nella Città di Battipaglia, torna EnableX – Accelerate innovation – Warian Annual Meeting, appuntamento convegnistico che sarà occasione per snocciolare, nei dettagli, quelle che sono le novità e gli strumenti tecnologici dell’innovazione digitale per le aziende.

L’evento

L’evento, patrocinato da Regione Campania, Università Federico II, Confindustria Avellino, Namex Napoli e OpenAccess Italia rappresenta una esperienza unica di confronto e crescita, con top manager e istituzioni, talk interattivi, networking strategico e una location esclusiva all’insegna di adrenalina e contenuti di valore.

Ideato e organizzato da Warian Srl, PMI innovativa e Managed Infrastructure Provider, per diffondere la cultura dell’innovazione, confronto strategico e networking qualificato, EnableX non sarà solo un incontro tecnico ma un luogo di dibattito reale, dove si parlerà di impresa, di visione e anche di futuro. Un futuro che, per le piccole e medie imprese, può ancora essere scritto a partire dall’utilizzo di strumenti concreti, fatto anche di scelte coraggiose e consapevoli nel mondo digitale.

Warian, sarà come sempre promotore dell’incontro con le sue soluzioni per le PMI italiane: connettività avanzata e servizi cloud ad alte prestazioni, pensati per supportare la crescita in un ecosistema digitale sempre più veloce e competitivo.

Il programma

Insomma, quella di mercoledì 18 giugno sarà una giornata intera di interventi che farà anche da hub per aziende, esperti, istituzioni e innovatori, che per l’occasione si incontreranno per confrontarsi su temi che stanno rivoluzionando ogni settore. Partendo dalle soluzioni integrate per guidare la trasformazione digitale delle imprese, per proseguire attraverso innovazione, finanza agevolata, tutela della privacy, cybersecurity e applicazioni pratiche di intelligenza artificiale: il fulcro dell’incontro.

Gli interventi

Tra gli ospiti del CEO Alfredo Giordano protagonisti di primo piano del mondo istituzionale e accademico, come l’assessore regionale alla Ricerca, Innovazione e Startup Valeria Fascione, il consigliere regionale Andrea Volpe, il professore universitario della Federico II di Napoli Antonio Pescapè e il presidente del comitato piccola industria Confindustria AV Angelo Petitto, insieme a imprenditori e professionisti del mondo tech, giuridico e delle telecomunicazioni.

EnableX – Accelerate innovation – Warian Annual Meeting: l’Innovazione digitale gioca il ruolo da protagonista mercoledì 18 giugno con i lavori che si svolgono dalle ore 9.00 alle ore 18.00 per un evento esclusivo presso i saloni del Circuito del Sele.