Battipaglia, tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiuti: incastrati dalle telecamere

Antonio Elia

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio comunale di Battipaglia per contrastare il fenomeno dell’abbandono incontrollato di scarti e immondizia. Grazie all’ausilio tecnologico e al costante monitoraggio degli agenti, la Polizia municipale ha recentemente individuato e sanzionato numerosi soggetti responsabili di sversamenti illeciti lungo le strade cittadine. L’operazione rientra in una strategia più ampia volta a tutelare il decoro urbano e la salute della cittadinanza.

Il ruolo della videosorveglianza nell’identificazione dei trasgressori

L’identificazione degli autori degli illeciti è stata resa possibile attraverso l’impiego strategico delle telecamere di videosorveglianza posizionate in diversi punti sensibili del territorio. I dispositivi hanno permesso di immortalare le condotte irregolari, consentendo alle forze dell’ordine di risalire con precisione all’identità dei responsabili. A seguito degli accertamenti, sono stati elevati diversi verbali amministrativi in conformità con le normative vigenti, assicurando che le violazioni non restassero impunite.

Tutela dell’ambiente e della salute pubblica

L’amministrazione comunale ha ribadito la ferma volontà di reprimere l’abbandono dei rifiuti, definendo tale comportamento come una “condotta scellerata, contraria ai più elementari principi della civiltà umana”. L’obiettivo primario di questo capillare controllo del territorio non è solo sanzionatorio, ma mira soprattutto a prevenire un fenomeno ritenuto “capace di arrecare un grave danno alla salute pubblica”. Le autorità confermano che il monitoraggio proseguirà regolarmente per garantire il rispetto delle regole e la protezione dell’ecosistema urbano.

Condividi questo articolo
Articolo precedente Calcio: movimenti in uscita per Gelbison ed Ebolitana
Articolo Successivo Regione Campania Regione Campania, fissata la data per la presentazione della giunta: appuntamento il 21 gennaio
6 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti potrebbero interessare

Puteolana

Battipagliese fuori dalla Coppa Italia: in finale va la Puteolana

Dopo la sconfitta dell'andata le zebrette perdono anche a Pozzuoli; i granata…

Luciano Trivelli

Montano Antilia: inaugura il secondo Ufficio di Prossimità della Campania

“L’apertura di questo nuovo ufficio rappresenta un momento importante verso una rete…

Incidente

Colto da malore, autotrasportatore perde la vita sulla A2 a Campagna

È successo questo pomeriggio. La vittima è un autotrasportatore originario del napoletano.…

Regione Campania

Regione Campania, fissata la data per la presentazione della giunta: appuntamento il 21 gennaio

Il Consiglio regionale della Campania presenterà la nuova Giunta mercoledì 21 gennaio.…

Calcio: movimenti in uscita per Gelbison ed Ebolitana

Salutano la Gelbison Davide Zugaro e Sergio Gonzalez, in Eccellenza lascia l'Ebolitana…

Comunità Montana Alburni, nasce il nuovo Consiglio tra accuse e polemiche. A InfoCilento parlano Opramolla e Palmieri

Ai microfoni di InfoCilento, Antonio Opramolla che è intervenuto con parole forti…