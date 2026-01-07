Battipaglia, tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiuti: incastrati dalle telecamere

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio comunale di Battipaglia per contrastare il fenomeno dell’abbandono incontrollato di scarti e immondizia. Grazie all’ausilio tecnologico e al costante monitoraggio degli agenti, la Polizia municipale ha recentemente individuato e sanzionato numerosi soggetti responsabili di sversamenti illeciti lungo le strade cittadine. L’operazione rientra in una strategia più ampia volta a tutelare il decoro urbano e la salute della cittadinanza.

Il ruolo della videosorveglianza nell’identificazione dei trasgressori

L’identificazione degli autori degli illeciti è stata resa possibile attraverso l’impiego strategico delle telecamere di videosorveglianza posizionate in diversi punti sensibili del territorio. I dispositivi hanno permesso di immortalare le condotte irregolari, consentendo alle forze dell’ordine di risalire con precisione all’identità dei responsabili. A seguito degli accertamenti, sono stati elevati diversi verbali amministrativi in conformità con le normative vigenti, assicurando che le violazioni non restassero impunite.

Tutela dell’ambiente e della salute pubblica

L’amministrazione comunale ha ribadito la ferma volontà di reprimere l’abbandono dei rifiuti, definendo tale comportamento come una “condotta scellerata, contraria ai più elementari principi della civiltà umana”. L’obiettivo primario di questo capillare controllo del territorio non è solo sanzionatorio, ma mira soprattutto a prevenire un fenomeno ritenuto “capace di arrecare un grave danno alla salute pubblica”. Le autorità confermano che il monitoraggio proseguirà regolarmente per garantire il rispetto delle regole e la protezione dell’ecosistema urbano.