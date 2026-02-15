Battipaglia Radici e Valori incontra l’onorevole Bicchielli: ecco le richieste al Ministro Piantedosi per la sicurezza in città

Il direttivo di Battipaglia Radici e Valori ha incontrato l’onorevole Pino Bicchielli per la consegna di una serie di richieste da sottoporre al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, con l’obiettivo di individuare soluzioni concrete alla complessa situazione della sicurezza nel comune di Battipaglia.

L’incontro

Nel corso dell’incontro, l’onorevole Bicchielli, da sempre vicino ai territori e attento alle istanze di Battipaglia Radici e Valori, ha accolto le richieste avanzate dal direttivo, garantendo che se ne farà portavoce nel prossimo incontro ministeriale, fissato per domani pomeriggio, lunedì 16 febbraio, a Roma.

Le richieste

“Abbiamo sottoposto al Ministro Piantedosi, per il tramite dell’onorevole Bicchielli, due richieste specifiche – chiarisce Annalisa Spera, segretario politico di Battipaglia Radici e Valori –. La prima riguarda la questione del Commissariato di Pubblica Sicurezza.

Chiediamo di trovare, in tempi strettissimi, una soluzione alloggiativa idonea per il Commissariato. Da troppi anni il personale è costretto a lavorare in condizioni di disagio, con difficoltà logistiche davvero complesse”.

La seconda istanza riguarda il potenziamento dell’organico. “Il Commissariato – prosegue Spera – ha competenza su 22 comuni per l’attività di Polizia Amministrativa, su tutto il territorio cittadino di Battipaglia per il servizio di Pronto Intervento 113, con una sola pattuglia per turno di sei ore nell’arco delle 24 ore.

A ciò si aggiunge un importante carico di deleghe e sub-deleghe di indagini da parte dell’Autorità Giudiziaria, che obbliga il Reparto a operare anche in altri comuni della provincia di Salerno, come Sala Consilina, Buonabitacolo e Sapri. Un carico di lavoro che diventa ancora più gravoso in occasione di eventi che richiedono l’impiego di personale per l’ordine pubblico”.

La seconda richiesta avanzata al Ministro riguarda la possibilità di un finanziamento con vincolo di destinazione per l’acquisto di materiali e tecnologie, come telecamere, droni e software basati sull’intelligenza artificiale, da utilizzare per una gestione “just in time” del controllo del territorio.

Il finanziamento, secondo la proposta, dovrebbe essere affidato al Comune, con l’obbligo di condivisione interforze delle informazioni e delle rilevazioni.

“Vogliamo ringraziare l’onorevole Bicchielli per la costante presenza e la vicinanza dimostrata nel tempo al nostro territorio – conclude Spera –. Siamo certi che le nostre istanze, per il suo tramite, arriveranno a destinazione”.