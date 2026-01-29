Battipaglia, quindicenni picchiate in via Italia: scatta la denuncia

Un grave episodio di violenza si è verificato martedì sera, intorno alle 21, in via Italia, nel cuore di Battipaglia. Due ragazze di 15 anni sarebbero state aggredite a pochi metri dal Municipio, finendo in ospedale a causa delle percosse ricevute.

La dinamica dell’aggressione e i soccorsi

Le giovani vittime, stando alle prime ricostruzioni, sarebbero state avvicinate da due donne straniere che le avrebbero colpite con pugni e schiaffi, strattonandole violentemente fino a farle cadere sul marciapiede. L’intervento immediato dei passanti ha permesso di allertare le forze dell’ordine, ma le responsabili si erano già dileguate prima dell’arrivo dei carabinieri della compagnia di Battipaglia, guidati dal capitano Samuele Bileti.

Le minorenni sono state trasportate all’ospedale Santa Maria della Speranza, dove il personale medico ha riscontrato ferite giudicate guaribili in sette giorni. Nella mattinata successiva, accompagnate dai familiari, le ragazze hanno sporto denuncia formale presso la stazione dei carabinieri, fornendo una ricostruzione dettagliata dei fatti.

Molestie e spedizione punitiva: le ipotesi degli inquirenti

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione fisica sarebbe stata preceduta da un episodio di molestie. Un gruppo di giovani stranieri avrebbe rivolto complimenti spinti alle quindicenni, inducendole ad allontanarsi rapidamente. Una delle vittime avrebbe anche tentato di chiedere aiuto avvisando il fratello.

L’ipotesi al vaglio degli investigatori è che i molestatori abbiano orchestrato una vera e propria azione punitiva, ordinando alle due complici di picchiare le ragazze. I militari sono ora al lavoro per analizzare i filmati delle telecamere di videosorveglianza comunale presenti in via Italia, al fine di identificare sia le esecutrici materiali che i mandanti dell’aggressione.