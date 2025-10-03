Battipaglia, prorogato il divieto di consumo e vendita di bevande alcoliche

E’ vietato detenere e consumare bevande alcoliche e superalcoliche in luoghi come strade, piazze, giardini, parchi, aree pubbliche

Consumo Alcol

L’ordinanza dello scorso 15 aprile, che vietava il consumo e la vendita di bevande alcoliche nelle strade e nelle piazze della città di Battipaglia – con scadenza al 30 settembre – è stata prorogata e avrà azione effettiva fino al 15 gennaio 2026 prossimo.

Una azione amministrativa necessaria per riportare in città il rispetto delle regole del vivere civile e scongiurare azioni violente dovute all’abuso di alcool.

Il provvedimento

La vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, indipendentemente dal tipo di contenitore è vietata dalle 19 alle 6 del giorno successivo, da parte di gestori di pubblici esercizi, negozi o attività artigianali dislocati su spazi pubblici o privati, compresi distributori automatici.

E’ vietato detenere e consumare bevande alcoliche e superalcoliche in luoghi come strade, piazze, giardini, parchi, aree pubbliche o dove è consentito il transito pubblico, nonché nelle loro immediate vicinanze, salvo che tali spazi siano concessi dall’Amministrazione comunale o diversamente autorizzati. Il divieto è valido su tutto il territorio comunale e non si applica agli esercizi che effettuano consegne a domicilio e alle attività di ristorazione-somministrazione limitatamente al servizio al tavolo o alla consumazione sul posto.

Le sanzioni comminate in caso di mancato rispetto dell’ordinanza oscillano da 25 a 500 euro. Nel caso di violazioni reiterate è prevista la sospensione dell’attività.

La stretta, fortemente voluta dall’amministrazione comunale, si è resa necessaria per scongiurare il ripetersi di episodi di violenza che hanno visto protagonisti soggetti alterati dall’alcool.

